Rugby Championship, gli All Blacks travolgono l'Australia 43-5

Gli All Blacks hanno travolto per 43-5 l'Australia a Sydney nella prima giornata del Rugby Championship, il torneo (equivalente australe del 6 Nazioni) quest'anno rimaneggiato per l'assenza dei campioni del mondo del Sudafrica, bloccati in patria dalle restrizioni sui viaggi imposte dal Covid-19. La sfida tra i neozelandesi e i Wallabies era valida anche per la 59/a edizione della Bledisloe Cup. Sei le mete messe a segno dagli All Blacks. 23 i punti messi a segno dall'apertura Richie Mòunga, autore fra l'altro di due mete.

© RIPRODUZIONE RISERVATA