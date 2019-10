World Cup, l'Italia batte anche la Tunisia: domani chiusura del girone con la Polonia

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Seconda vittoria nellaper l'che questa mattina ha battuto 3-0 (25-19, 25-21, 25-18) lanel penultimo match della prima fase. Domani gli azzurri chiuderanno le partite in programma a Fukuoka con la sfida contro i campioni del mondo dellaalle ore 5.30 italiane prima del trasferimento a Hiroshima dove da mercoledì 9 in poi affronteranno le altre avversarie.Quella odierna è stata una gara ben giocata dagli azzurri scesi in campo in maniera ordinata e bravi a mantenere costantemente la calma contro un avversario non irresistibile ma che ha comunque giocato generosamente tentando di arginare l’organizzazione di gioco del sestetto tricolore.e compagni da parte loro, seppur con qualche sbavatura, hanno dimostrato una certa superiorità in tutti i fondamentali, servendo abbastanza bene e facendo la differenza soprattutto a muro. Per quando riguarda le formazioni l’Italia è partita conin palleggio,opposto,schiacciatori,centrali elibero. La Tunisia allenata dall’italianoè stata schierata conin palleggio,sulla sua diagonale,schiacciatori,i centrali elibero.