Italvolley, Spoleto medaglia d'oro con Cruciani: «Incredibile»

SPOLETO «Orgoglio». A meno di 72 ore dall'impresa Mondiale dell'Italvolley è questa la parola con cui Simone Cruciani prova a descrivere il fiume di emozioni che ha ancora in corpo. Tra le decine di braccia levate al cielo di Katowice, infatti, c'erano anche quelle del 36enne match analyst spoletino, membro dello staff tecnico di Ferdinando Giorgi.

Cruciani, così, si è laureato campione del mondo e con lui la sua Spoleto. «Trovare le parole giuste è ancora difficile. – dice – Siamo consapevoli di aver reso orgogliosa una nazione intera e di aver rappresentato un esempio: l'Italia non era la favorita ma col lavoro, il sacrificio, il gruppo ce l'ha fatta». Simone, il tuo percorso sembra ricalcare quello della squadra azzurra, giovane e già di successo. «Mi ricordo bene da dove sono partito. La vittoria è stata una ciliegina ma per me bastava già solo il fatto di poter vivere questa esperienza incredibile. Ho avuto la fortuna di trovarmi nel posto giusto al momento giusto. Da cinque anni collaboro col gruppo allargato under 22 e nazionale maggiore e quest'estate ho avuto la possibilità di lavorare per la prima volta per quest'ultima». In pochi anni di carriera hai già vinto tanto: Europeo sia con l'under 20 che con l'under 22, il Mondiale under 19, un bronzo ai Giochi del Mediterraneo, coi club una promozione in Superlega. Ora il titolo iridato. «Sono fortunato – risponde scherzando – e ci vuole anche questo per vincere. E' una combinazione di tanti fattori ma alla base so quanto lavoro serve». Come si è sviluppato il tuo lavoro al Mondiale? «Con il mio capo tecnico in nazionale giovanile Vincenzo Fanizza avevamo il compito di scoutizzare i match di squadre non inserite nel girone dell'Italia, sui campi di Katowice e Gliwice. Prendevamo appunti sulle dinamiche di gioco, le riprendevamo poi la sera fino a notte fonda in albergo lavoravo al materiale da inviare allo staff che stava in Slovenia: video, file e una relazione scritta. Di tutte le squadre che abbiamo analizzato non ne abbiamo incontrata una fino alla semifinale poi il materiale è servito per la finale con la Polonia. Quante ore ho dormito in totale? Poche, questo lavoro è così». Il messaggio più speciale che hai ricevuto. «La cosa più bella è aver reso orgogliosa la mia famiglia. Un percorso del genere non si può fare se non hai al fianco persone che sposano a pieno il tuo sogno e ti sorreggono. Dal 3 maggio è iniziata quest'avventura in azzurro, sarò stato a casa una decina di giorni non consecutivi. Tutto però è fortemente ripagato dal privilegio di lavorare con lo sport». E dire che all'inizio avevi scelto il basket. «Si, ci ho giocato fino a 14-15 anni. Poi col volley è iniziato tutto per caso. Se guardo indietro sembra un sogno, tutto ha avuto un'accelerata impensabile».