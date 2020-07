Malagò: «Rinnovo cariche da settembre ed entro il 2021. Sport di contatto? Stiamo con Spadafora»

Ultimo aggiornamento: 14:15

Laha approvato una norma transitoria per la procedura elettorale relativa al rinnovo delle cariche del. Federazioni sportive nazionali e discipline sportive associate avranno la possibilità di procedere a elezioni a partire dafino alla data ultima del. Lo ha annunciato il presidente del Conial termine della riunione odierna, la cui delibera approvata sarà oggetto di votazione nel pomeriggio da parte del Consiglio nazionale dele successivamente sarà esecutiva solo all'esito di formale approvazione dell'autorità di governo. L'esecutivo avrà tempo 20 giorni di tempo a partire da oggi per approvare o meno la delibera.«La delibera è stata concordata - ha spiegato Malagò – con l'autorità del governo che ha dato grande autonomia al mondo dello sport. Obbliga le federazioni a procedere a elezioni entro il 17 ottobre 2021 e c'è un impegno da parte del sottoscritto di completare tutte le elezioni (compresa quella del Coni, ndr) entro l'anno solare del 2021. Dovremo fare le corse e gli straordinari, ma mi sembra una soluzione molto di buonsenso». Con questo meccanismo, è stato nominato un commissario ad acta (l'avvocato) per uniformare tutti gli statuti.Sulla questione della ripresa degli«stiamo dalla parte del ministro, lo dico molto chiaramente. Mi sembra che ci sia uno scontro tra le istituzioni ma ci hanno educato a dover essere assoggettati al parere del. Ci auguriamo che il prima possibile si esca da questo impasse, con una situazione di confusione che si è creata anche con le Regioni, e credo che il pressing che sta facendo Spadafora sia in linea con le esigenze del mondo sportivo», ha detto ancora Malagò a margine della Giunta.Il ricorso allada parte di alcune federazioni sportive «non è una materia di competenza del Coni, che peraltro non ha alcun dipendente, ma siamo molto in disaccordo, perché crea una situazione di grande disagio. Peraltro parliamo soltanto di due federazioni», ha aspiegato Malagò nella conferenza stampa successiva alla Giunta nazionale.