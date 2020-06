Tra le 100 donne italiane più influenti selezionate dalla rivista Forbes Italia anche l'azzurra Irma Testa, prima pugile italiana a qualificarsi (nel 2016) per un Agone Olimpico. Boxer Campana, plurimedagliata a livello italiano e internazionale, che è ora in cerca del pass per Tokyo 2020. Lo fa sapere la Federboxe sul suo sito. © RIPRODUZIONE RISERVATA