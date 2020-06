Ultimo aggiornamento: 16:09

La bici che Peterdonò a, andrà all’asta. Il Santo Padre per ringraziare medici e infermieri, che hanno lavorato per assistere e salvare le persone colpite da Covid-19, ha deciso di donare e mettere all’asta alcuni cimeli sportivi. Papa Francesco ha voluto appoggiare l’iniziativa di beneficenza “”, organizzata da Athletica Vaticana, il gruppo sportivo Fiamme Gialle, il “Cortile dei Gentili” e Fidal- Lazio, mettendo all’asta oggetti che molti atleti gli hanno donato in questi anni di pontificato. Tra le tante donazioni, c’è anche la famosa bici Specialized, con i colori dello Stato del Vaticano e la bandiera argentina, che Sagan aveva donato al Pontefice nel gennaio del 2018. Il campione slovacco decise di venire a Roma per donare personalmente quella bici a Papa Francesco. In quell’occasione visitò anche la Cappella Sistina e la basilica di San Pietro, oltre ad un tour nei luoghi simbolo della città di Roma. All’asta però oltre alla bici del tre volte campione del mondo, ci saranno maglie, body e scarponi da sci appartenuti a tanti campioni e che verranno ceduti a scopo benefico. Tra questi ci sono: la fascia di capitano e la maglia di Francesco, il body da gara di Filippo, il costume e la cuffia di Federica, gli scarponi della campionessa di sci Sofiae la maglia che Alexindossò alle Olimpiadi di Rio nel 2016. Partecipare a quest’asta sarà facilissimo, sarà sufficiente collegarsi al sito charitystars.com a partire dal 8 giugno.Per circa due mesi, tutti gli appassionati avranno la possibilità di aggiudicarsi, ogni settimana, esclusivi oggetti autografati o esperienze sportive grazie alla partecipazione di campioni, aziende e società. Nella sezione dedicata all’asta “We Run Together”, basterà selezionare l’oggetto preferito e fare un’offerta superiore alla precedente o alla base d’asta. Ogni oggetto o esperienza resterà all’asta 10 giorni, allo scadere dei quali, il miglior offerente vincerà il premio. I proventi dell’asta di beneficenza “We Run Together” saranno devoluti al personale sanitario di due ospedali, il Papa Giovanni XXIII di Bergamo e la Fondazione Poliambulanza di Brescia, entrambe strutture che negli scorsi mesi si sono trovate ad affrontare in modo particolare l’emergenza sanitaria da Covid-19.Il Papa ha voluto partecipare a questa iniziativa, definendo la professione dei medici e infermieri, come una vocazione, eroica, in cui il personale sanitario ha messo a rischio la propria vita per salvare quella degli altri.