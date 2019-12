Europei vasca corta, nel pomeriggio le prime medaglie, bene gli azzurri nelle batterie

Le bracciate da medaglia cominciano oggi pomeriggio dalle 18 nella piscina corta di Glasgow europea, che sembra una vasca gigante da idromassaggio. Il nuoto è diverso nei 25 o nei 50 metri a vasca, ma l’Italia sempre bene si comporta. Nella situazione ha conquistato già 188 medaglie nella storia, va per le 200. Oggi pomeriggio se ne assegnano sei, e la mattina inaugurale ha aperto a belle speranze. Detti e Ciampi sono primo e secondo nei 400 stile; le rane dei 50 devono passare la tagliola delle semifinale, ma l’avvio è stato ottimo; la Cusinato tocca quasi il podio; e c’è la staffetta sprint dei ragazzi.

E intanto Simona Quadarella alla sua prima fatica nella batteria degli 800 si prende il miglior tempo e trascina con sé Martina Caramignoli che ottiene il suo primato personale.

LE RANE SOGNANTI

Volano ragazze (specialmente) e ragazzi nello sprint della rana: passano il turno con il primo tempo (Martina Carraro, 29.53) e il secondo (Benedetta Pilato, 29.62) e così tolgono dalla semifinale il quarto tempo di Arianna Castiglioni (29.93) perché non sono ammesse più di due per nazione. Per Martina è il secondo tempo personale di sempre, per la Benedetta figliola, la ragazzina d’argento mondiale, è il record del mondo juniores. Aveva già nuotato più velocemente, ma la burocrazia…

Passano con il quinto tempo, 26.23, capitan Fabio Scozzoli e con il nono Nicolò Martinenghi (26.53).

ILARIA E LE UNGHERESI

Vince la sua batteria dei 400 misti Ilaria Cusinato (4:32.85) che sembra ritrovarsi; ma il suo bel nuoto non basta per avvicinare i tempi delle due ungheresi, Katinka Hosszu e la bellissima Jakabos che tengono alta la tradizione magiara e chiudono con cinque secondi di vantaggio sull’azzurra: 4:26.25 per la formidabile Katinka, 4:27.87 per la Jakabos. Ma almeno il bronzo è a portata di bracciata per Ilaria.

IL POKER BELLO

Si presentano alla grande i ragazzi dei 400 stile: per la finale di oggi due azzurri in pole position. Gabriele Detti è il più veloce 3:38.16 ed è seguito da vicino da Matteo Ciampi, 3:38.79, primato personale. C’è sempre un italiano avversario per Detti: qui non è Greg, con i 400 troppo brevi per lui, ma è Ciampi. Detti e Greg si allenano insieme a Ostia, gruppo Morini, Ciampi fa parte del “branco Franceschi” che s’allena a Livorno. I due verranno buoni per la staffetta 4x200 in vasca lunga, anche perché un altro frazionista, Stefano Ballo, ha appena strappato il sesto tempo e dunque va fuori per il “contro jus soli”, ma ha la soddisfazione del personale (3:41.36). L’altro di Puglia (Ballo altoatesino si allena lì) il giovanissimo De Tullio chiude in 3:43.42, lento per lui. Il pericolo d’oro è il lituano Rapsys, terzo con 3:39.11 nella batteria di stamattina.

ANCORA FINALI

Lorenzo Mora e la staffetta 4x50 stile libero oggi pomeriggio saranno finalisti. Mora ha il settimo tempo (1:51.95) nei 200 dorso che bocciano a sorpresa il fenomenale russo Kolesnikov. Quanto alla staffetta, ha il quarto tempo dietro Russia, Polonia e Gran Bretagna. 1:25.58 il tempo con la formazione Deplano, Ceccon, Izzo e Orsi. Oggi pomeriggio dovrebbero tuffarsi i “grossi calibri”, lo “squalo” Bocchia e Alessandro Miressi, con Deplano e Bomber Orsi.

MARGHERITA E GLI ALTRI

Passaggi per le semifinali per Margherita Panziera nei 100 dorso, 57.49 seconda prestazione di sempre, e per Silvia Scalia 58.67. La diciassettenne Costanza Cocconcelli fa del suo meglio, scende sotto i 59 (58.94) ma l’italianità la ferma. E vanno avanti anche Piero Codia e Matteo Rivolta nei 100 farfalla.

