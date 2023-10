Nuoto, Ceccon protagonista in Coppa del Mondo: argento nei 200 dorso e record italiano a un passo

Thomas Ceccon, il fantasista nuotatore vicentino classe 2001, è sempre più vicino al record italiano nei 200 dorso, lui che è primatista mondiale nei 100. Oggi ad Atene, nella seconda tappa della World Cup, Ceccon, che è arrivato secondo a un niente dal sudafricano Pieter Coetzee (1:57.29), ha nuotato nel suo personal best di 1:56.49 che avvicina sempre di più il primato nazionale, 1:56.29 di Matteo Restivo, risalente a Glasgow 2018. Ceccon lo ha nel mirino, vorrebbe completare il triplete dei record nella specialità “a pancia in su”, avendo già quelli dei 50 e dei 100 (oltre a quello dei 50 farfalla). Il suo crono oggi è stato più veloce di Restivo nei primi 50 metri, più lento ai 100, più veloce ai 150 e più basso al tocco finale, quando ha pagato la preparazione ancora, giustamente, non a punto. “Non male il tempo, ma questa è una gara davvero dura” ha detto.

L’altro azzurro in vasca ad Atene (la tappa di World League continua domani e domenica) Nicolò Martinenghi, si è classificato quarto nei suoi 100 rana con il crono di 59.70.

La gara è stata vinta dal nuovo fenomeno dello stile, il cinese Qin Haiyang, l’unico andato sotto i 59 secondi, con 58.44. Al secondo posto l’americano Fink (59.28), al terzo l’olandese Kamminga (59.40). Continua la faticosa risalita di Adam Peaty, l’inglese al ritorno in vasca dopo la lunga sosta recuperando la salute mentale: lui che ha nuotato sotto i 57 (il mondiale è 56.88) è arrivato sesto e appena sotto il minuto, 59.98.

Nelle altre finali di oggi si segnala il 57.02 dell’australiana Kaylee McKwon, assai vicino al primato dei 50 dorso della cinese Liu Xiang che nel 2018 lo fissò a 26.98. Vincitori senza strafare la svedese Sjoestrem (24.91) e l’americano Michael Andrew (21.96) nella gara sprint dei 50 stile libero. Continua il dominio della cinese Zhang Yufey nei 200 farfalla: la Cina non è vicina, è già qui, alla piastra d’arrivo.