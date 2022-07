Musetti vince ad Amburgo: il "fenomeno" Alcaraz battuto 6-4, 6-7, 6-4. Prima vittoria del tennista azzurro in carriera

Lorenzo Musetti ha vinto il primo titolo Atp della sua carriera, battendo nella finale del torneo di Amburgo, sulla terra rossa, lo spagnolo Carlos Alcaraz: 6-4 6-7 6-4 il punteggio in favore del tennista italiano. Era una sfida tra giovanissimi, visto che Musetti ha 20 anni e Alcaraz 19. Dopo questa vittoria, Musetti sale alla posizione numero 40 del ranking mondiale, mentre Alcaraz sarà il numero 5: se avesse vinto la finale di Amburgo, sarebbe salito al numero 4. Per il tennis italiano si tratta della vittoria numero 78 in un torneo Atp (una serie iniziata da Adriano Panatta nel 1971), la terza nel 2022, dopo le affermazioni di Matteo Berrettini a Stoccarda e al Queen's.

Musetti-Alcaraz, un match vivace

Il match è stato vivace, ricco di colpi spettacolari, tra accelerazioni, recuperi e palle corte che hanno entusiasmato il pubblico. Nel primo set Musetti ha subito rubato il servizio all'avversario sull'1-0, subendo però il controbreak dello spagnolo. Ma Alcaraz perde il servizio ancora al settimo gioco, permettendo a un Musetti sempre aggressivo di involarsi verso la conquista del primo set, chiuso 6-4 grazie a due prodezze tecniche: una volée smorzata e un dritto vincente.

Musetti, sprecati tre match-point nel secondo set

Nel secondo set Musetti si guadagna subito il break, rimane avanti nel punteggio ma intanto Alcaraz cresce e rientra in partita: all'ottavo gioco, con servizio a Musetti, ben tre palle break per lo spagnolo, tutte neutralizzate dal tennista di Carrara. Ma è solo il preludio al break di Alcaraz al decimo game, che riporta il punteggio in parità dopo aver salvato due match point di Musetti: 5-5. Dopo aver mantenuto una volta a testa il servizio, i due finalisti si ritrovano al tie-break. Va avanti 3-1 Alcaraz, ma Musetti ribalta fino al 6-3, guadagnandosi tre match point, solo che li spreca tutti e tre (e fanno già cinque in totale): e subendo un parziale di 5 punti a zero, l'ultimo con un doppio fallo, consegna il set all'avversario.

Il terzo e decisivo set è una lotta punto a punto tra i due giovani rivali. Si teme il contraccolpo psicologico per Musetti, dopo i cinque match point sprecati, e invece l'azzurro rimane agganciato alla partita, anzi è Alcaraz a dover annullare una palla break al sesto gioco. Tutto si decide al decimo gioco, 5-4 Musetti e servizio Alcaraz. L'italiano si arrampica fino al match point sul 30-40, è il sesto, e stavolta ne approfitta per vincere set e partita, e soprattutto il primo torneo Atp della sua vita.