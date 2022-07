Lorenzo Musetti, chi è il baby fenomeno del tennis italiano: dai sacrifici per allenarsi ai record giovanili

Lorenzo Musetti ha vinto il primo titolo Atp della sua carriera, battendo nella finale del torneo di Amburgo lo spagnolo Carlos Alcaraz con il punteggio di 6-4 6-7 6-4. Dopo questo trionfo, il 20enne sale alla posizione numero 40 del ranking mondiale. Per il tennis italiano si tratta della vittoria numero 78 in un torneo Atp, la terza nel 2022, dopo le affermazioni di Matteo Berrettini a Stoccarda e al Queen's.

Chi è Lorenzo Musetti

Nato a Carrara il 3 marzo 2002, Musetti ha impugnato la racchetta da tennis per la prima volta all'età di 4 anni e da allora non l'ha più lasciata. Scoperto dall'allenatore Simone Tartarini, ha continuato ad allenarsi anche durante gli studi al liceo linguistico. Tra gli Under 18 ha vinto sette titoli, tra cui gli Australian Open nel 2019, all'età di 16 anni, diventando così il più giovane italiano di sempre a essersi aggiudicato uno Slam a livello juniores.

In un'intervista il papà di Lorenzo, Francesco Musetti, ha parlato dei tanti sacrifici fatti per permettere al ragazzo di allenarsi: «I sacrifici che deve affrontare una famiglia che decide di far allenare seriamente il figlio sono davvero tanti, sia a livello economico, che di tempo da dedicare ad esempio agli spostamenti. Noi abitiamo a Carrara, in Toscana e ogni giorno ci spostiamo per gli allenamenti di Lorenzo in provincia di La Spezia, in Liguria, al Junior Tennis San Benedetto. In linea d’aria la distanza non è molta, sono una quarantina di chilometri, ma non ci sono mezzi pubblici comodi, quindi è sempre un’oretta ad andare e altrettanto a tornare tutti i giorni».