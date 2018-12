La rinascita di Milano, Giani: «Siamo ambiziosi, il futuro è nostro»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ha chiuso l'anno alla grande la, con il 3-1 in casa dellache rafforza il quinto posto in classifica. «Sono punti importantissimi perché ottenuti in un campo difficilissimo - commenta il tecnico dei milanesi-: Padova è una squadra forte ed equilibrata e in casa ha un rendimento più alto. Vincere da 3 punti qui è sintomo di una prestazione di spessore». Una prestazione che ha evidenziato l’ennesimo passo in avanti della Powervolley: «È dall’inizio dell’anno che stiamo lavorando sulla nostra qualità di gioco – prosegue il Giangio -. Stiamo inanellando nelle ultime gare una serie di buone prestazione e questo è in linea con il nostro percorso. Abbiamo un girone di ritorno importante da giocare, iniziato nel migliore dei modi con due vittorie, dove ci saranno tante partite difficili. Non ci deve mancare l’ambizione di voler crescere, perché abbiamo ancora diversi step da fare, che non solo facili e che costano sacrificio e dedizione. Se guardiamo il passato, sbagliamo: noi dobbiamo guardare al futuro, passando dal presente. Questo è un campionato tosto, se perdi due partite ti ritrovi subito dietro. Dobbiamo lavorare e sudare parecchio in palestra».