Lake Louise, per Goggia quarto tempo nella cronometrata per la Coppa del mondo

Sofia Goggia mette il quarto tempo, 1.53.43, nella prima prova cronometrata in vista delle due discese di cdm in programma venerdì e sabato a Lake Louise. La più veloce - con prova sotto un nevicata e partita in ritardo per la nebbia - è stata la norvegese Kajsa Vickhoff in 1.52.54 davanti alle statunitensi Alice Mckennis in 1.52.54 e Mikaela Shiffrin in 1.52.71. Mentre Federica Brignone non ha partecipato alla prova , per l'Italia c'è' poi in particolare il 12/o tempo di Nicol Delago in 1.54.04 ed il 16/o di Francesca Marsaglia in 1.54.36 Domani e dopodomani sono in programma altre due prove © RIPRODUZIONE RISERVATA