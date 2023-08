Mondiali atletica, Jacobs eliminato dalla finale dei 100 metri: «Potevo stare a casa, ci ho messo la faccia»

Delusione per Marcell Jacobs. Nonostante un buon tempo (10"05) nella semifinale dei 100 metri, non si riesce a qualificare per la finale di Budapest. L'azzurro finisce quinto e non gareggerà per l'oro Mondiale, ma proverà a riscattarsi con la staffetta 4x100, che grazie a lui arrivò prima alle Olimpiadi di Tokyo.

«Meglio di ieri ma sapevo che non sarebbe stato facile. Mi manca gareggiare, potevo stare a casa da questo Mondiale ma ho deciso di metterci la faccia. Non ho paura di essere sconfitto. So che questo non è il mio livello ma ho dato tutto quello che potevo dare. Ora un grandissimo impegno con la staffetta», ha commentato a caldo Jacobs.