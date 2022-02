Jacobs, grande rientro dopo Tokyo: a Berlino vince i 60 metri in 6"51

A sei mesi dal doppio clamoroso oro alle Olimpiadi di Tokyo nella 4x100 e nella finale dei cento metri, Marcell Jacobs torna in gara e vince: il velocista azzurro ha trionfato nella gara dei 60 metri all’Istaf Indoor di Berlino correndo in 6''51. L'olimpionico dei 100 di Tokyo ha preceduto l'ivoriano Cissé e il francese Vicaut. «Obiettivo abbastanza raggiunto - il commento a caldo di Jacobs - perché volevo fare un tempo vicino ai 6''50. Prima della batteria avevo un po' di tensione, poi è passata e ora il mio obiettivo in questa prima parte di stagione, quella indoor, è di migliorare il primato europeo dei 60. Poi cercherò di onorare in ogni gara il titolo che mi sono guadagnato: sono tornato, e sono lo stesso di sempre, seguitemi».

Jacobs torna in pista a Berlino: «Bolt, provo a prenderti»

JACOBS RITORNA CON UNA VITTORIA! 🔥



A Berlino l'azzurro si prende la finale dei 60m con il tempo di 6.51! ⚡️🏃‍♂️🇮🇹#Atletica | #WorldIndoorTour | #Berlino | #Jacobs pic.twitter.com/va1HSkpTAG — Eurosport IT (@Eurosport_IT) February 4, 2022

I tempi in batteria e finale

L'atleta azzurro ha prima vinto la batteria con il tempo di 6"57, poi si è rifatto nella finale con 6"51 sfiorando anche il record della manifestazione. Per lui si tratta della seconda prestazione in carriera (il suo personale sulla distanza è di 6"47 agli Europei di Torun lo scorso anno). In finale a Berlino è arrivato davanti a Cissé (6"60) e il francese Jimmy Vicaut (6"61). Adesso l'apputamento è ai Mondiali indoor di Belgrado il 18-20 marzo.