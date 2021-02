Lara Gut-Behrami vince la discesa in Val di Fassa: è in testa alla classifica di CdM

Lara Gut-Behrami continua a vincere. La svizzera, dopo i due ori mondiali ed il bronzo conquistati a Cortina, la svizzerae si è imposta in 1.23.93 nella prima discesa di Coppa del Mondo della val di Fassa, recupero di Garmisch. È un successo che la catapulta in testa alla classifica generale di coppa con 1047 punti scavalcando così la slovacca Petra Vlhova, oggi 9ª, con 1021 e che dovrà aspettare le gare tecniche per tentare un recupero.

Seconda - sui 2.510 metri della pista La Volata che per la prima volta ha ospitato una gara di cdm - l'austraiaca Ramona Siebenhofer in 1.23.95. Ramona ha così relegato in terza posizione l'altra elvetica Corinne Suter in 1.24.19 che ha così raccolto 60 punti nella corsa per la coppa di specialità.

In testa c'è sempre l'assente azzurra Sofia Goggia con i suoi 480 punti quando mancano due gare alla fine della stagione. Alle sue spalle ci sono Suter e l'americana Breezy Jonhson , oggi quinta, ex aequo a quota 330. Il primato di Sofia è dunque ancora in pericolo anche perché Lara Gut è salita con questa vittoria a 283 punti. Dovesse vincere le prossime due discese e le altre due concorrenti facessero pochi punti, la coppa dell'alta velocità potrebbe anche essere sua.

Migliore azzurra - in una giornata di sole splendido e temperature primaverili che hanno allentato il fondo di una pista comunque molto veloce e caratterizzata da grandi curvoni da tirare al massimo - è stata la trentina Laura Pirovano 8ª in 1.24.83. Poi, 11ª in 1.25.10, c'è Irene Curtoni. Più indietro Nadia Delago in 1.25.52 ,Federica Brignone in 1.25.53, Francesca Marsaglia in 1.25.67 e Marta Bassino in 1.26.11. Domani su La Volata ancora una discesa, recupero di quella preolimpica annullata in Cina.

