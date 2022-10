A Villa Borghese torna "Golf in Piazza" e spunta il trofeo della Ryder Cup. Abodi: «Roma sarà il teatro ideale»

Prosegue il viaggio verso la Ryder Cup 2023. In attesa del grande evento che si giocherà per la prima volta in Italia, sul percorso del Marco Simone Golf & Country Club, oggi e domani nella Capitale torna l'evento “Golf in Piazza”, una manifestazione gratuita e aperta a tutti, nel cuore di Villa Borghese a Piazza di Siena. L'apertura della danze in mattinata, quando dalle ore 10 è stato esposto il trofeo ufficiale della Ryder, in mostra per essere ammirato e fotografato dagli appassionati, che per l'occasione hanno inaugurato il “green” appositamente allestito. Due giorni all’insegna del golf con undici postazioni di prova, animazione e divertimento, con tante attività e il supporto di appositi istruttori. L'evento è stato organizzato dalla Federazione Italiana Golf con l’official advisor Infront, patrocinato dal Comune di Roma, e con la partecipazione della Regione Lazio. Alla cerimonia, accanto a Franco Chimenti (Presidente della Federazione Italiana Golf) e a Gian Paolo Montali (direttore generale del progetto Ryder Cup) non è mancato il Ministro dello Sport Andrea Abodi: "La Ryder è un appuntamento planetario dai significati sportivi e geopolitici incredibili. Sono convinto che Roma sarà il teatro ideale. Il governo farà la sua parte", ha dichiarato ai microfoni della Federazione Italiana Golf.

