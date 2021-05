Ciclismo, è Filippo Ganna la prima maglia rosa del Giro d'Italia

Filippo Ganna si aggiudica la prima tappa del 104° Giro d'Italia, la cronometro di 8,6 km che ha preso le parti da Torino. Il ciclista piemontese, che giocava "in casa", si mette addosso la prima maglia rosa della corsa, e chiude la prima di ventuno tappa in 8 minuti e 47 secondi, con un ritmo pari a circa 59 km/h.

Seconda vittoria alla crono iniziale per Ganna, quindi, che dopo aver trionfato l'anno scorso per le strade di Palermo, anche oggi si mette tutti quanti alle spalle: dietro di lui si piazzano Edoardo Affini, a 10 secondi, e il danese Tobias Foss, a 13 secondi. 50° tempo invece per Vincenzo Nibali della Trek-Segafredo, già due volte campione al Giro d'Italia, che dopo il recupero lampo dall'infortunio al radio, segna un ottimo 9 minuti e 28 secondi, con una pedalata molto fluida e con una gestione del polso infortunato degna di un vero campione.

