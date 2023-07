Giro Donne, a Modena doppietta olandese: vince Wiebes davanti a Vos

La terza tappa del Giro d'Italia Donne termina con una doppietta olandese: nell'arrivo di Modena è Lorena Wiebes, campionessa europea in carica, ad imporsi in volata davanti alla propria connazionale Marianne Vos. Chiude in terza posizione la statunitense Chloe Dygert, mentre la migliore delle azzurre è Sofia Barbieri, che è andata a chiudere in quinta piazza.

Volata doveva essere e volata è stata al termine della Formigine-Modena di 118 km. Nel momento in cui è stata lanciata la volata, Letizia Paternister è stata vittima di uno scivolone. L'azzurra non ha riportato conseguenze gravi. La classifica generale resta invariata, con l'olandese Annemiek Van Vleuten che conserva la maglia rosa di leader della classifica generale con 49 secondi di vantaggio sulla danese Cecilie Uttrup Ludwig e 51" sulla francese Juliette Labous.