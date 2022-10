Festa del Cinema, all’Accademia Musumeci Greco la scherma incontra il teatro con ‘L’Attore e la Spada’

Vicino al Pantheon, a via del Seminario 87, c’è la Mecca della scherma italiana, ma molti non lo sanno. L’Accademia d’Armi del maestro Renzo Musumeci Greco, discendente di un’illustre famiglia di schermidori, dal 1878 dispensa consigli a giovani sciabolatori, spadisti e fiorettisti in erba; oggi, in collaborazione con la festa del Cinema di Roma, Musumeci Greco ha organizzato qualcosa di mai visto prima. «Metà della nostra attività è rappresentata dallo spettacolo: cinema, teatro, opere liriche… - spiega Renzo - Siamo da anni parte della Festa del Cinema e abbiamo voluto dare l’opportunità a dodici giovani attori e attrici di trascorrere sei ore di addestramento schermistico intensivo, completamente gratuito, nella nostra casa-museo». L’iniziativa, denominata 'L’Attore e la Spada’, è consistita in due sessioni (dalle 10 alle 13 e poi dalle 15 alle 18) per prendere confidenza con la posizione di guardia, l’affondo e altri concetti basilari dell’arte di usare una spada. Così che, un giorno, queste ragazze e ragazzi possano sfruttare l’insegnamento ricevuto per ottenere parti importanti.

SCHERMA E CINEMA, QUANTI LEGAMI

«La nostra è un’anima di tradizione, orgoglio, appartenenza e amore per la scherma», spiega Renzo, il cui antenato, Agesilao Greco, è stato il simbolo della tradizione schermistica di famiglia (tanto che fu tra i fondatori della Federazione Italiana Scherma nel 1909), e uno dei più grandi esponenti della scherma cavalleresca dell’epoca. «Gli schermidori all’epoca erano famosi come calciatori e piloti di Formula 1 ai giorni nostri», continua il suo discendente. Cinema e teatro sono inscindibilmente legati alla palestra romana: nel corso degli anni, sono tantissimi gli attori che sono stati addestrati dalla famiglia Musumeci Greco per ruoli in cui l’uso di sciabola, spada o fioretto era indispensabile.

«Da Errol Flynn, a Gina Lollobrigida, passando per Charlton Heston e Sofia Loren, di allievi io e mio padre Enzo ne abbiamo avuti tanti». I potenziali schermitori, «quelli che forse avrebbero brillato anche in pedana», sono stati (tra gli altri) Alessio Boni e Kim Rossi Stuart. La Musumeci Greco non è solo garanzia di maestri per le star del palcoscenico e del grande schermo: la palestra continua infatti a tirare fuori grandi talenti, sia tra i maestri («Sirovich, Imparato… soprattutto nella sciabola siamo fortissimi») che tra gli allievi («Nel 2019 abbiamo vinto tre titoli mondiali con Lorenzo Roma, due settimane fa abbiamo vinto due titoli iridati master»). Ci sono poi due giovanissime che hanno vinto ai campionati italiani a Riccione, Benedetta Stangoni e Vittoria Mocci, «e se continuano così tra due-tre anni ce le troviamo in Nazionale», conclude soddisfatto Renzo.