Festa del Cinema di Roma, tutti i premi della 17esima edizione

Si chiude la diciassettesima edizione della Festa del Cinema di Roma, ufficialmente riconosciuta da quest'anno come Festival Competitivo dalla Fiapf (Fédération Internationale des Associations de Producteurs de Films). A seguire, tutti i riconoscimenti assegnati oggi, sabato 22 ottobre, nel corso della cerimonia di premiazione che si è svolta alle ore 16.30 presso la Sala Petrassi dell'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone.

Festa del Cinema di Roma, premio del pubblico Fs al film “Shttl”

Per il Concorso Progressive Cinema, una giuria composta dalla regista e fumettista Marjane Satrapi, l'attore e regista Louis Garrel, i registi Juho Kuosmanen e Pietro Marcello e la produttrice Gabrielle Tana ha assegnato i seguenti riconoscimenti: Miglior Film a Janvāris (January) di Viesturs Kairišs; Gran Premio della Giuria a Jeong-sun di Jeong Ji-hye; Miglior regia: Viesturs Kairišs per Janvāris (January); Miglior attrice - Premio 'Monica Vittì a Kim kum-soon per Jeong-sun; Miglior attore - Premio 'Vittorio Gassman' a Kārlis Arnolds Avots per Janvāris (January); Miglior sceneggiatura a Andrea Bagney per 'Ramonà; Premio speciale della Giuria (proposto dal Presidente a scelta fra le categorie sceneggiatura, fotografia, montaggio e colonna sonora originale): 'Foudrè di Carmen Jaquier per la fotografia di Marine Atlan. È stata inoltre assegnata la Menzione Speciale della Giuria all'attrice Lilith Grasmug per la sua performance in Foudre.

Per la sezione Miglior commedia - premio 'Ugo Tognazzì, la giuria presieduta dal cineasta Carlo Verdone e composta dall'attrice Marisa Paredes e dall'autrice e attrice Teresa Mannino ha assegnato il Premio 'Ugo Tognazzì alla Miglior commedia (scelta fra i titoli delle sezioni Concorso Progressive Cinema, Freestyle e Grand Public), al film 'What's love got to do with it? di Shekhar Kapur. È stata inoltre assegnata la Menzione Speciale Miglior Commedia - Premio 'Ugo Tognazzì al film 'Ramonà di Andrea Bagney.

Per la Migliore Opera Prima Bnl Bnp Paribas, la giuria presieduta dalla regista e sceneggiatrice Julie Bertuccelli e composta dal regista Roberto De Paolis e dalla critica cinematografica Daniela Michel ha assegnato il Premio Miglior Opera Prima Bnl Bnp Paribas (scelta fra i titoli delle sezioni Concorso Progressive Cinema, Freestyle e Grand Public), al film 'Causeway' di Lila Neugebauer. Sono state inoltre assegnate due Menzioni Speciali Miglior Opera Prima Bnl Bnp Paribas ai film 'Ramonà di Andrea Bagney e 'Foudrè di Carmen Jaquier.

Una sezione era dedicata anche al Premio del Pubblico FS. Tra i film del Concorso Progressive Cinema, gli spettatori hanno assegnato il Premio del Pubblico FS al film 'Shhtl' di Ady Walter.