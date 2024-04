Europei Atletica Roma 2024, Jacobs scalda i motori il 18 maggio allo Stadio dei Marmi

Prove generali in vista degli Europei di Atletica Roma 2024. Marcell Jacobs, campione olimpico dei 100 metri piani e della staffetta 4×100 metri ai Giochi di Tokyo 2020, scalda i motori: "La mia prima gara in Italia – ha annunciato a Sky Sport - sarà il 18 maggio al Roma Sprint Festival allo Stadio dei Marmi". Un emozionante antipasto degli Europei, in programma al Foro Italico dal 7 al 12 giugno: "A livello mentale sto bene, sono molto rilassato e molto focalizzato sull'allenamento - ha detto ancora Jacobs - e a settembre sarò felice se avrò confermato i miei due titoli, quello olimpico e quello europeo".

Per ripetersi a livello continentale Marcell è atteso la sera di sabato 8 giugno sulla nuova pista dello Stadio Olimpico nella finale dei 100 metri, mentre l’appuntamento con la staffetta 4x100 è fissato nella sessione conclusiva del 12 giugno. "Sono contento di esordire in Italia a Roma, una città che amo - ha concluso Jacobs - e dove tra un po' mi trasferirò". Prosegue, intanto, la vendita dei biglietti e degli abbonamenti per i Campionati Europei, acquistabili su roma2024.vivaticket.it.

“Nella mattinata della mezza maratona, domenica 9 giugno, tutti gli appassionati del running potranno partecipare alla Mass Race sui 10 km: è l’abbraccio tra i campioni che competono per le medaglie e i tanti amatori della corsa”. È il direttore tecnico della Nazionale di atletica Antonio La Torre ad annunciare una delle iniziative che faranno vivere ancora meglio l’atmosfera di Roma 2024. L’occasione è il talk dedicato agli Europei che si è tenuto al Milano Running Festival, l’evento che anticipa la Wizz Air Milano Marathon di domenica 7 aprile. Al talk, condotto dal responsabile per la comunicazione degli Europei Fabio Guadagnini, hanno partecipato anche lo sprinter azzurro Roberto Rigali, medaglia d’argento ai Mondiali di Budapest 2023 con la 4x100, il campione del mondo dei 3000 siepi a Roma 1987 Francesco Panetta, l’ex calciatore e appassionato di running Massimo Ambrosini e il giornalista di Sky Sport Nicola Roggero.

Tutti i dettagli sul percorso e le modalità di iscrizione alla Mass Race di Roma 2024 verranno comunicati nei prossimi giorni.

“Sarà bellissimo ritrovare Jacobs allo stadio dei Marmi”, aggiunge La Torre. “Potrà cominciare a respirare il clima degli Europei nello stadio che porta il nome di Pietro Mennea. Roma 2024 sarà un momento-chiave per capire che ruolo andremo a giocare alle Olimpiadi di Parigi. Per ragazzi come Roberto Rigali sarà un’occasione irripetibile di competere davanti al pubblico romano calorosissimo”.

“Durante le gare di Roma 2024 i ragazzi vivranno sulla loro pelle la magia dell’edizione di 50 anni fa - continua il Dt azzurro - di Mennea, di Sara Simeoni e di tutti gli atleti che li hanno preceduti. Il tasso tecnico degli Europei sarà elevato, con Duplantis, Bol e Ingebrigtsen che saranno protagonisti anche ai Giochi: noi proveremo a dire la nostra. Questa generazione ha superato la cultura degli alibi”.

Lo stesso Rigali, argento ai Mondiali di Budapest con la staffetta 4x100 azzurra, è pronto alla sfida continentale: “Sono onorato e orgoglioso di far parte di questo gruppo e della Generazione Roma 2024. Il nostro segreto è che stiamo bene insieme. A Roma vogliamo dare il massimo. Sarà interessante poter provare i cambi sulla pista dello Stadio dei Marmi nel prossimo raduno”.