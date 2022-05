Al via l’89° edizione di CSIO di Piazza di Siena a Villa Borghese

Si è aperta ieri l’89° edizione di CSIO di Piazza di Siena che nella splendida cornice di Villa Borghese ospita il meglio dell’equitazione mondiale. Quattro giorni di gare e di competizioni che culmineranno nell’attesa Coppa delle Nazioni Intesa Sanpaolo, in programma oggi, e nel Rolex Gran Premio Roma, il gran finale di domenica. Un weekend lunghissimo, all’insegna del grande sport e del rapporto con la natura, che proprio nel contesto di uno dei polmoni verdi più amati e visitati della Capitale, offre ai propri cittadini l’occasione perfetta per ammirare i binomi più forti dell’intero panorama internazionale.

Nell’anno in cui celebra il centenario della prima edizione, Piazza di Siena riesce, ancora una volta, a mantenere intatto tutto il proprio fascino, tanto paesaggistico quanto sportivo, e a promuovere una rinnovata e avanguardistica attenzione ai temi della più moderna sostenibilità. A raccontare le peculiarità di uno dei campi gara più iconici dell’intero circuito e ad anticipare i principali temi sportivi dell’evento è Uliano Vezzani, Chef de Piste di fama mondiale, a cui da anni ormai, l’organizzazione affida il tracciato dei percorsi del concorso di Villa Borghese: il cicerone ideale per iniziare a respirare l’atmosfera della manifestazione.

