Boxe, 10 pugili e tecnici positivi al raduno della Nazionale in Umbria

Dieci tra tecnici e pugili, della nazionale italiana maschile e femminile, sono risultati positivi al Coronavirus. E' la stessa Federazione pugilistica a darne notizia. I tamponi sono stati effettuati nel raduno in corso a Santa Maria degli Angeli. Nello stesso luogo, dove si trova il centro usato dalla nazionale per gli allenamenti, si era svolto un training camp con le Nazionali di India e Irlanda. Anche queste ultime, sono state sottoposte agli esami del caso, ma non sono risultati atleti positivi. I pugili italiani, secondo quanto viene riferito dalla Fpi, sono tutti asintomatici.

L'allenamento collegiale è stato immediatamente sospeso e, in accordo con la USL Umbria 1, tutti i convocati resteranno in isolamento e quarantena presso le proprie abitazioni. Il collegiale è cominciato il 7 ottobre (sarebbe finito il 5 novembre) e gli atleti prima di radunarsi si erano sottoposti ad esami con esiti negativi. I pugili attualmente positivi sarebbero sette.

Ultimo aggiornamento: 20:55

