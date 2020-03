Tokyo 2020, il ministro dello sport giapponese: «Il rinvio delle Olimpiadi è inconcepibile»

Il rinvio o la cancellazione delle Olimpiadi di Tokyo sarebbe «inconcepibile». Lo ha detto la ministra dello Sport con delega ai Giochi, Seiko Hashimoto, durante un'audizione parlamentare, mentre aumenta in Giappone il livello di allerta sulla diffusione del coronavirus. «Dal punto di vista degli atleti che parteciperanno alle Olimpiadi di Tokyo, e che sono nella fase di aggiustamento e di preparazione all'evento, è inimmaginabile pensare a un annullamento o la posticipazione dei giochi».



Hashimoto ha aggiunto che sarà responsabilità del Comitato olimpico internazionale (Cio) prendere la decisione finale sullo svolgimento dei Giochi, ma è compito dell'esecutivo nipponico fornire le corrette informazioni per giungere ad una conclusione adeguata. Ad oggi il numero dei contagi da coronavirus in Giappone ha raggiunto i 587 casi, registrando 12 vittime. Le parole di Hashimoto seguono quelle di un membro del Comitato olimpico, Haruyuki Takahashi, che in un'intervista al Wall Street Journal ha ipotizzato un rinvio di due anni come la soluzione più plausibile nel caso i giochi non si potessero svolgere questa estate. Takahashi ha detto che le discussioni vere e proprie inizieranno da aprile, aggiungendo che all'interno del comitato ancora non si è affrontato seriamente il tema. Interrogato dai membri dello stesso comitato organizzatore di Tokyo, Takahashi ha detto di «aver inavvertitamente fornito la sua opinione in risposta ad una domanda ipotetica». Il presidente del Cio Thomas Bach fin qui ha sempre sostenuto che le Olimpiadi di Tokyo si svolgeranno regolarmente con la data d

Ultimo aggiornamento: 11:48

© RIPRODUZIONE RISERVATA