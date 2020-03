Coronavirus, nuovo giallo negli Emirati Arabi dopo i test negativi. Bloccate due squadre francesi e una russa

Ultimo aggiornamento: 14:55

Il mistero di quanto sta accadendo neglisi sta facendo sempre più fitto e a non poter lasciare il Paese, sarebbero 4 squadre. Si tratterebbe delle due formazioni francesi Groupama-Fdj, Cofidis, la russa Gazprom-Rusvelo e la squadra emirataDopo un primo momento in cui tutti i team, giornalisti e addetti ai lavori, avevano ricevuto l’autorizzazione per lasciare il Paese, da ieri pomeriggio tutto è nuovamente cambiato. L’allarme era scattato giovedì sera dopo la quinta tappa dell’UAE Tour, quando due massaggiatori italiani della squadra emirata, erano stati ricoverati per sospetto coronavirus. Da quel momento squadre e organizzazione erano state chiuse negli hotel di Abu Dhabi e il corridore danese Morkov, che nel frattempo aveva lasciato il paese, bloccato in un hotel di Berlino. La notte del fermo, le autorità locali avevano subito effettuato i tamponi, senza rilasciare dichiarazioni o note utili. Le uniche informazioni sono sempre pervenute dai giornalisti italiani e alcuni membri delle squadre bloccati negli hotel. Già venerdì sera a team e stampa, erano arrivate rassicurazioni per lasciare il Paese e sabato mattina la conferma attraverso comunicazioni ufficiali, dove tutti i test, compresi quelli dei due italiani ricoverati, erano negativi al coronavirus. Qualcuno parlerebbe di doppio test, dove alcune provette, si sarebbero rovinare durante il trasporto in ospedale.Così ieri nel tardo pomeriggio, quando le squadre erano pronte con le valigie, c’è stato l’ennesimo colpo di scena. Tutti avevano ricevuto il certificato di negatività al coronavirus, ad eccezione di 4 team. Ancora una volta a fare i nomi delle squadre coinvolte, sono stati i media italiani di Rai Sport e del Corriere della Sera bloccati in hotel e che sarebbero gli unici a fornire regolarmente informazioni su quanto stia accadendo inAltre informazioni dettagliate stanno arrivando, attraverso i social, dalla Israel Start Up, che ha confermato la partenza dell’intera squadra. Per quanto riguarderebbe i due team francesi, nessuna notizia è apparsa sui siti delle squadre o nei media transalpini e anche l’organizzazione non ha emesso alcun comunicato. Tutto è avvolto nel silenzio, dove a mancare sono comunicazioni ufficiali del governo e delle squadre bloccate. Le ultime notizie parlerebbero di 5 persone fermate tra corridori e personale, appartenenti a Groupama-Fdj, Cofidis, Gazprom-Rusvelo e UAE. Il motivo, come già detto non è noto, perché anche queste squadre avevano ricevuto il via libera per lasciare gli Emirati Arabi. Nel frattempo è arrivato un comunicato ufficiale del team UAE Emirates, che avrebbe deciso spontaneamente di proseguire la quarantena, nonostante la negatività ai test.