Coronavirus, colpita anche la nazionale italiana di ciclismo su pista

Uno degli atleti attualmente impegnati con la Nazionale italiana ai Campionati Europei di ciclismo su pista per Junior e Under 23, in corso di svolgimento a Fiorenzuola d’Arda, è risultato positivo al tampone per il Covid-19. L’atleta, rimasto anonimo, è asintomatico e per lui è scattato il protocollo di isolamento.

La Federazione Ciclistica Italiana, al fine di garantire il regolare proseguo dei Campionati, ha deciso di non far partecipare gli atleti all’ultima giornata di gare, facendo ritirare tutta la squadra nazionale. La nazionale azzurra conclude la rassegna europea con cinque medaglie d'oro, tutte conquistate nelle categorie femminili.

