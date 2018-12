Cairo: «Sulla riforma va trova una mediazione che funzioni»

Credo sia importante tenere conto delle ragioni di tutti, del Coni così come del Governo, per trovare una mediazione che funzioni. Perché la cosa più importante, la cosa che sta a cuore a tutti, è che lo sport italiano continui a crescere e a vincere più medaglie nelle prossime Olimpiadi e nelle prossime competizioni

. Lo dice il presidente del Torino, Urbano Cairo, a margine della cerimonia di consegna dei Collari d'oro al Foro Italico, sulla riforma in materia di sport.

Se il Governo ha preso la direzione giusta nella riforma del Coni? Non lo so - ha aggiunto il patron della società granata - credo sia una cosa che vada ragionata bene. Sicuramente ci deve essere ancora un approfondimento e credo lo stiano facendo: mi sembra sia tutto abbastanza in evoluzione

.

Un aspetto fondamentale è quello di accrescere il numero dei praticanti e il modo migliore per farlo è avere campioni, una fonte di ispirazione ed emulazione

, ha concluso Cairo.

