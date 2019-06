Giro di Svizzera, Viviani torna a vincere e conquista la quarta tappa. Thomas cade per lui sospetta frattura della clavicola

Ultimo aggiornamento: 18:09

Dopo le delusioni e il silenzio, Elia Viviani (Deceuninck-Quick Step)torna a vincere, conquistando la quarta tappa del Giro di Svizzera. Il veronese di potenza, ha battuto allo sprint Matthews e Sagan, con un bravissimo Trentin che ha chiuso al quinto posto. Il campione slovacco, dopo la vittoria di ieri mantiene la maglia gialla di leader della corsa. Intanto continua il periodo nero della Ineos. Geranit Thomas a 30 chilometri dal finale è caduto a terra con il kazako Zeyts della Astana. Il britannico è stato costretto al ritiro e si sospetta per lui una frattura della clavicola.Festeggia Viviani il suo quinto successo in stagione e il settantaduesimo in carriera. Un successo importante per il velocista della Deceuninck in vista sia dei prossimi campionati italiani, dove cercherà di difendere il tricolore e per il prossimo Tour de France. Dopo un Giro d’Italia fallimentare, con una vittoria annullata per comportamento scorretto, seguito poi dal ritiro, Viviani doveva fare i conti con se stesso e ritrovare la serenità per vincere una corsa. Oggi in Svizzera per lui è tornato il sorriso e la convinzione di raggiungere nuovi traguardi. La frazione di 163 chilometri da Murten a Arlesheim, è stata caratterizzata da una fuga a quattro con: Robin Carpenter, Simon Geschke, Gian Friesecke e Taco van den Hoorn. A 10 chilometri dal finale il gruppo è tornato compatto, con i treni dei velocisti che subito hanno iniziato a organizzarsi. Nel finale straordinario lavoro della Deceuninck con Lampaert e Morkov che hanno lanciato Viviani in una volata lunghissima, riprendendo e superando Sagan. Domani si correrà la quinta tappa di 177 chilometri da Münchenstein a Einsiedeln.ORDINE D'ARRIVO1 Elia Viviani (Ita) Deceuninck - Quick Step 3:46:022 Michael Matthews (Aus) Team Sunweb 0:00:003 Peter Sagan (Svk) Bora - Hansgrohe 0:00:004 Matteo Trentin (Ita) Mitchelton - Scott 0:00:005 Jasper Stuyven (Bel) Trek - Segafredo 0:00:006 Sep Vanmarcke (Bel) EF Education First 0:00:007 Reinardt Janse Van Rensburg (RSA) Team Dimension Data 0:00:008 Ivan Garcia Cortina (Esp) Bahrain Merida 0:00:009 Stan Dewulf (Bel) Lotto Soudal 0:00:0010 Fabian Lienhard (SUI) Nationalmannschaft Schweiz 0:00:0011 Greg Van Avermaet (Bel) CCC Team