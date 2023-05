Boxe, una notte di sfide europee a Tivoli: si combatte per tre titoli

Difficilmente i rematch vengono attesi con la stessa ansia con la quale si guarda alla sfida tra il romano Mauro Forte e il piemontese Francesco Grandelli. La ricetta del connubio perfetto è presto detta: due pugili italiani, un titolo europeo, e un primo incontro che, nel novembre del 2021, conquistò il pubblico della Capitale e si chiuse con un pareggio. Stavolta si determinerà, quindi, chi sarà il peso piuma migliore d'Italia e d'Europa. Superati i confini del Raccordo, venerdì, gli amanti della boxe, dovranno rispondere all'appello della Opi Since 82, che a Tivoli ha organizzato una notte di pugilato con in palio tre titoli europei (con diretta su Dazn). Ecco Stephanie Silva contro Mailys Gangloff, per l'europeo dei supermosca, e poi Simona Salvatori contro Johanna Wonyou per l'europeo dei pesi gallo. Anche se gli occhi saranno puntati tutti sul derby casalingo, che promette scintille. L'imbattuto Forte, rispetto al pareggio del 2021, stavolta punta parole sue a «non commettere gli stessi errori del primo incontro». «In ogni caso questo è un bel traguardo per tutti racconta il pugile è un derby e, quindi, ha il suo fascino particolare. Anche perché, oltre alla cintura, è una questione di definire chi sia il migliore d'Italia: è un match vero, difficile, più tosto della maggior parte degli incontri che si vedono in Italia». Grazie alla diretta su Espn+ in America, il match varcherà anche i nostri confini: «Lo streaming negli States ci darà tanta visibilità commenta Forte e se faremo una grande prestazione sul ring, credo che riceveremo attenzione dalla scena pugilistica internazionale».

E' determinata anche la romana Silva (all'attivo ha 7 vittorie), allenata da Simone D'Alessandri: «Sono contenta di partecipare ad una serata in cui il rapporto uomini/donne è molto equilibrato nota a campionessa credo che siamo crescendo, perché c'è tanta qualità e le ragazze stanno portando tanti risultati a casa. Così facendo, dai un esempio vincente e rilevante alle ragazze nuove che ci avvicinano a questo sport». Chi punta a diventare campionessa europea è la Salvatori: per farlo dovrà sconfiggere l'imbattuta Wonyou. «Questi ultimi tre mesi sto vivendo in apnea dice è una ossessione. Io insegno pugilato e ai miei allievi dico sempre che l'ossessione trasformata in tenacia, resistenza e voglia di miglioramento è la base per avere successo».

Non è da meno la l'undercard dell'evento. Qui, si segnala il secondo match di Gloria Peritore (allenata da Giovanni Cozzupoli), che sfiderà Giacoma Cordio. «E' il mio secondo match in due mesi spiega Una scelta strategica: ho 34 anni e devo spingere e stringere i denti: devo bruciare le tappe. Devo sfruttare ogni possibilità per fare match ed accumulare esperienza». Oltre che per Armando Casamonica e Francesco Faraoni, c'è attesa soprattutto per il romano Mario Manfredi, talentuoso 23enne della Arcesi Boxing: ex Nazionale, al suo terzo match da professionista, punta a disputare, l'anno prossimo, un match titolato. «Tre titoli europei su sette incontri professionistici in una sola card: siamo felici di organizzare una manifestazione così prestigiosa per il movimento pugilistico italiano. La nostra missione è far crescere nel migliore dei modi i nostri atleti, di aiutarli nel loro cammino sportivo garantendogli la giusta esposizione mediatica di rilievo», spiega Alessandro Cherchi di Opi Since 82.