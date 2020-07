Meeting di Savona: Iapichino, balzo a 6,80. Ormai davanti ha solo mamma May. Tortu batte Jacobs al photofinish

Al meeting di Savona gli occhi erano puntati sulla sfida sui 100 metri tra le due frecce dello sprint azzurro, ovvero il primatista italiano Filippo Tortu (portacolori delle Fiamme Gialle) e Marcell Jacobs (Fiamme Oro). Ma la ribalta se l'è guadagnata Larissa Iapichino che ne primo salto di finale del salto in lungo è planata a 6,80 metri (vento +0.7), misura che vale il record italiano Promesse (under 20) e rappresenta la miglior prestazione italiana assoluta dopo il primato che stabilì sua madre, Fiona May: 7,11 a Budapest il 22 agosto del 1998 che le valse l'argento agli Europei.



La finale dei 100 metri è stata vinta da Tortu in 10.12, che ha preceduto di un nulla Jacobs secondo in 10.14 con una robusta brezza ma nella norma: +1.3. In batteria era stato Jacobs più veloce: 10.19 a 10.32, spinto però da una folata di vento eccessiva (+3.2). © RIPRODUZIONE RISERVATA