Atletica, si disputerà a Napoli il Golden Gala 2020

Da Roma a Napoli. Con l’Olimpico occupato dall’Europeo di calcio ilfarà rotta sullo stadio San Paolo. Sarà il capoluogo campano a ospitare l’edizione 2020 del meeting intitolato alla memoria di Pietro Mennea, quinta tappa della Wanda Diamond League, il principale circuito internazionale di meeting di atletica leggera.L’appuntamento è per giovedì 28 maggio sulla rinnovata pista azzurra e sulle pedane dell’impianto partenopeo che nello scorso luglio ha ospitato le Universiadi. È la quarta volta in quarant’anni (dopo il 1988 a Verona, il 1989 a Pescara e il 1990 a Bologna) che il meeting non si terrà allo stadio Olimpico di Roma. Inizialmente era stato ipotizzato lo spostamento all’Arena di Milano, ma per una serie di problemi, legati all’adeguamento dell’impianto di illuminazione, all’ampliamento della tribuna stampa e alla rimozione di ampi tratti della cancellata storica che circonda la pista, alla fine si è optato per Napoli.