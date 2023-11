America's Cup: ottimo debutto a Jeddah per Gradoni-Tita su Luna Rossa

Splendido debutto di Luna Rossa Prada Pirelli con Marco Gradoni e Ruggero Tita nella prima giornata della America’s Cup Preliminary Regatta di Jeddah con i monotipo AC 40.

Dopo le tre prove in programma, corse con vento molto leggero e quindi in condizioni estremamente stressanti per il rischio di cadere dai foil, Luna Rossa è seconda dietro i forti neozelandesi di Emirates Team New Zealand e davanti agli svizzeri di Alinghi Red Bull Racing, agLi inglesi di Ineos Britannia, ai francesi di Orient Express Racing e agli statunitensi di NYYC American Magic, vincitori della America’s Cup Preliminary Regatta di settembre a Vilanova i La Gertrù in Spagna.

Vela, Beccaria in testa Alla Transat Jacques Vabre. Mura partito per il Globe Solo Challenge

La cosa più straordinaria di questo debutto del giovane duo italiano che ha conduceva con i sail trimmer Vittorio Bissaro e Umberto Molineris è stata la terza prova, vinta con autorevolezza con una partenza perfetta , con un’interpretazione del vento sul rettangolo di gara molto accorta – hanno capito e cercato il vento maggiore alla boa di bolina e sono riusciti ad evitare quello che in codice viene chiamato il "gas", cioè i rifiuti di vento determinati dal passaggio in prossimità degli altri concorrenti – e con una calma e professionalità nelle interrelazioni a bordo impressionante.

Interrelazioni espresse tra Marco, “Ruggi” e gli altri due in un inglese ingentilito dall’accento e a tratti dal salto spontaneo a termini italiani. Per loro è la prima vittoria nell’America’s Cup Arena.

Conseguita dopo due prime prove di presa di confidenza chiuse con un bel terzo e un quarto posto.

Il 19 enne Marco Gradoni co- timoniere dell'oro olimpico Ruggero Tita, entrambi al debutto nell'arena dell'America's Cup

Una giornata in cui è andata in onda la superiorità dei kiwis – in testa alla classifica generale con due primi e un ultimo - e la frustrante performance di NYYC American Magic, team vincitore a Vilanova, che a causa di partenze anticipate e penalità non hanno concluso nessuna prova.

L’America’s Cup, è noto, è gioco ad alto tasso anglosassone. Interessante quindi l’atteggiamento dei commentatori ufficiali che nelle prime due prove della giornata hanno praticamente ingnorato Luna Rossa Prada Pirelli salvo segnalare la presenza di Gradoni-Tita anziché di Spithill-Bruni.

Nell’ultima prova, davanti alla performance senza errori della Luna, che contrariamente agli altri è riuscita a non commettere penalità, e a non cadere dai foil nonostante il vento ai limiti inferiori della scala per cui è possibile regatare, hanno incominciato a stupirsi e ad eccitarsi. Tanto da approcciare Gradoni subito dopo l’arrivo con complimenti e lodi. “ Grazie ma le congratulazioni vanno fatte a tutto il team- ha risposto calmo e cortese in inglese Gradoni, 19 anni, romano del Tognazzi Marine Village ancora casco- munito – Si sono state una regata difficili con questo vento leggero e i rifiuti degli altri– ha aggiunto – stressanti. Ma siamo contenti di aver fatto bene e di aver mostrato che sappiamo farlo. E’ però solo l’inizio. “

Da notare che in questo appuntamento di Jeddah, il primo in Arabia Saudita e nel Mar Rosso per il circo dell’America’s Cup, gli altri team hanno schierato tutti i “titolari” al timone, molti carichi di esperienza e ori olimpici , quando non vittorie in America’s Cup.

C’erano infatti Peter Burling e Nathan Outteridge su Emirates Team New Zealand, Ben Ainslie e Giles Scott su Ineos Britannia, Tom Slingsby e Paul Goodison su NYYC American Magic, Quentin Delapierre e Kevin Peponnet su Orient Express Racing che alla vigilia ha ricevuto l’endorsment del Presidente francese Macron, Psarofaghis e Bachelin su Alinghi.

Un motivo di soddisfazione in più a fine giornata per Luna Rossa Prada Pirelli, anche se si sa che l’America’s Cup di ottobre 2024 non si corre con i monotipo AC 40 da 4 persone, ma con gli AC 75 da 8 persone, realizzati ad hoc da ogni team sulla base della propria ricerca, sperimentazione, progettazione e costruzione. Anche se si sa che il punteggio conquistato nelle America’s Cup Preliminary Regattas non conta per la 37°America’s Cup.

LA CLASSIFICA DOPO 3 PROVE

1 Emirates Team New Zealand 22

2 Luna Rossa Prada Pirelli Team 18

3 ALINGHI RED BULL RACING 15

4 INEOS BRITANNIA15

5 ORIENT EXPRESS RACING TEAM 11

6 NYYC American Magic 0