Alessandro Marcianò travolto da un'onda di 12 metri, il surfer: «Là sotto sono svenuto»

«Appena sono caduto ho quasi perso conoscenza, per un istante sono rimasto immobile sott’acqua, poi ho reagito e ho detto: devo tornare in superficie. Ho tirato la prima cordoncina con la prima carica d’aria ma non è stata sufficiente, ne ho dovuta tirare un’altra e comunque sono stato sott’acqua molto. Me la sono vista brutta ma tutto è andato bene». Così Alessandro Marcianò, surfista romano, racconta la sua prima grande caduta sotto le onde giganti di Nazaré, in Portogallo. Il video è impressionante e mostra Alessandro cadere sotto il mostro d’acqua di 12 metri che sta rompendo.

La forza del mare e dell’enorme schiuma lo ha trascinato a fondo. Dopo qualche secondo di panico, è riuscito ad aprire i bocchettoni d’aria presenti dentro il suo giubbetto di salvataggio, utilizzato dai surfisti di grandi onde per affrontare emergenze di questo tipo, per poi riuscire a risalire in superficie e farsi recuperare dal jet ski.

Alessandro Marcianò da ormai tre anni sta affrontato la sfida del big wave riding, cavalcando le onde più grandi al mondo nella località di Nazaré dove sono già stati registrati diversi record. La più alta da lui surfata è di 18 metri nel 2015. La sua sfida non si ferma.



