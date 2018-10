Antonella Clerici, ascolti di Portobello deludenti. La reazione inaspettata: «Dobbiamo migliorare...»

La sfida del sabato sera ha decreato vincintore Tu sì que vales. Portobello di Antonella Clerici non è riuscito a sbaragliare la concorrenza e la conduttrice ha deciso di rispondere alle critiche via Twitter. La trasmissione ha debuttato ieri sera su Rai Uno. Un'eredità ingombrante, dal momento che il programma rappresenta una nuova versione di quello storico nato con Enzo Tortora.

Portobello è partito alle 20:41 trovando come competitor dall'altra parte le battute finali di Striscia la Notizia ed è finito a mezzanotte. Tu sì que Vales è cominciato alle 21:18 per protrarsi fino all'una. Gli ascolti medi sono stati di 4.150.000 spettatori pari al 20,2% di share per Antonella Clerici e 5.200.000 spettatori con 28,9% di share per Maria De Filippi e Belen Rodriguez.



Grazie😀possiamo e dobbiamo migliorare, faro' tesoro dei vs consigli e critiche ma oggi sono felice🌺 #PortobelloRai @RaiUno — Antonella Clerici (@antoclerici) 28 ottobre 2018

I social si sono scatenati e sono piovute critiche e suggerimenti alla conduttrice già provata dalle passate polemiche su La Prova del Cuoco. Antonella Clerici ha scelto di pubblicare un tweet per non restare "muta" davanti all'evidenza e alla sconfitta. «Grazie, possiamo e dobbiamo migliorare, farò tesoro dei vostri consigli e critiche ma oggi sono felice», si legge nel tweet.

Ultimo aggiornamento: 17:18

© RIPRODUZIONE RISERVATA