Ascolti Tv, Maria De Filippi e Barbara d'Urso al pomeriggio, Carlo Conti la sera: lo share è sempre Tale e Quale

Nel venerdì televisivo meritano di finire sugli scudi Tale e Quale Show che vince la prima serata con una media di 4.350.000 spettatori pari al 20.8% di share. Una citazione positiva la meritano anche su Rete4 Quarto Grado 1.197.000 spettatori con il 7% di share, su La7 Propaganda Live 840.000 spettatori (4,7%), su Tv8 X Factor 12 – Le Audizioni 987.000 spettatori (4,4%), sul Nove Fratelli di Crozza 1.146.000 spettatori (4,8%) e su Real Time/+1 Bake Off 805.000 spettatori pari al 3,3% di share.All'ora di cena testa a testa tra i Soliti Ignoti (4.604.000 spettatori con il 19,2%) su Raiuno e Striscia La Notizia su Canale 5 (4.244.000 e 17,5%). Su Rete4 Stasera Italia ottiene 1.116.000 (4,8%), nella prima parte, e 1.328.000 spettatori (5,5%), nella seconda. Su La7 Otto e Mezzo 1.672.000 spettatori (7,1%).Al mattino in crescita Rai3 con Agorà (542.000 spettatori pari al 10% di share) e Mi Manda Rai3 (362.000 con il 7,3%). Al pomeriggio Barbara d'Urso ormai stacca La Vita in Diretta: Pomeriggio Cinque 1.906.000 spettatori (18,8%) nella prima parte e 2.050.000 (18,2%) nella seconda, La Vita Diretta 1.237.000 spettatori con il 12,5% nella prima parte e 1.543.000 con il 14,3% nella seconda. Ma la regina del pomerigggio televisivo resta Maria De Filippi con Uomini e Donne (2.775.000 spettatori e il 22,2%).In seconda serata bene sul Nove La Confessione di Peter Gomez con ospite Fabrizio Corona (520.000 spettatori e 3,1%), su Tv8 Masterchef (366.000 e 3,8%) nel primo episodio e 194.000 (4,4%), nel secondo.