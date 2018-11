Rai3, a Kilimangiaro si vota lo skyline più bello

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Kilimangiaro su Rai3 come ogni domenica lancia una classifica: questa volta si vota per eleggere lo skyline più bello tra i cinque proposti dalla redazione. I telespettatori potranno votare sulla pagina Instagram del programma le mete proposte all'inizio della puntata. Al termine del programma sarà resa nota la classifica e decretato lo skyline più bello votato dal pubblico.IstanbulUna crociera lungo lo stretto del Bosforo, al confine tra Europa e Asia, è il modo migliore per ammirare il profilo elegante di Istànbul, l'antica Costantinopoli. Da lì spiccano maestosi la Basilica di Santa Sofia, diventata moschea e oggi un museo, con la cupola più alta del mondo decorata dai suoi minareti. Il Palazzo di Topkapi, un tempo residenza del sultano ottomano, e Sultanah(c)met, la Moschea Blu, la più importante della città. Altro punto strategico per godersi la vista sul Bosforo è il tetto della torre di Galàta costruita dai genovesi nel 1348.New YorkIl profilo dei grattacieli di Manhattan sul cielo di New York è una delle cartoline più famose al mondo. L'Empire State Building con i suoi 443 metri di altezza e le sue linee Art Decò resta ancora oggi un esempio inconfondibile di stile architettonico. Più a Nord, sull'east river, il capolavoro del modernismo degli anni '50, il cosiddetto palazzo di vetro, sede dell'Onu. A 17 anni dagli attentati dell'11 settembre, il World Trade Center a sud di Manhattan, è di nuovo un cantiere aperto dove spiccano la Freedom Tower alta 541 metri e l'Oculus, la nuova stazione ferroviaria a forma di colomba.ParigiCon le loro infinite sfumature di grigio, la forma bombata o spiovente, i tetti sono uno dei simboli della capitale francese. Una distesa di tegole che si fonde perfettamente con il colore del cielo parigino dando vita a un paesaggio urbano davvero unico. I punti migliori per ammirarlo sono la Tour Eiffel, dal 1889 icona di Parigi e dell'intera Francia, le torri della cattedrale di Notre Dame e la basilica del Sacro Cuore sulla collina di Montmartre, tappa obbligatoria, soprattutto al tramonto quando la città si trasforma nella Ville Lumière .DubaiHa più di 500 grattacieli, fra cui ben 18 che superano i 300 metri. Nessun'altra città può vantarne così tanti. Ed è qui che si trova quello più alto del mondo il Burj Khalìfa con 828 metri d'altezza, 162 piani e 57 ascensori.Un altro edificio da record è la Torre Cayèn, il più elevato grattacielo a spirale mai costruito. Un capolavoro ingegneristico che sale verso il cielo con una torsione di 90°.SingaporeIl volto di Singapore è cambiato da quando è stato inaugurato il Marina Bay Sands Complex nel 2010, un albergo di lusso di 55 piani con 2500 stanze. Le tre torri sono collegate da una piattaforma che ricorda una nave. Lunga 340 metri ospita una scenografica piscina con affaccio sul vuoto. Ai suoi piedi, il Museo d'arte e scienza a forma di fiore di loto. Ottimo punto di osservazione la Singapore Flayer ruota panoramica alta 165 metri, tra le più grandi al mondo.