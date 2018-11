Jane Alexander lascia il GfVip prima della fine? L'indizio nel cartellone del teatro

Jane Alexander è ancora nella casa del Grande Fratello Vip 2018. Ma potrebbe uscirne presto, almeno stando alla locandina di un teatro di Roma, che la pone fra i protagonisti di una piece teatrale che debutterà a breve: la Alexander rischia di andare in scena mentre sarà ancora nella casa del Grande Fratello.

Dopo l'addio alla casa da parte del comico romano Maurizio Battista, che poche settimane fa ha abbandonato il reality per «motivi personali», molti utenti hanno scoperto che il comico romano aveva in ballo il debutto della sua stagione di spettacoli. E una situazione simile si potrebbe palesare per Jane Alexander: al Teatro Ghione di Roma infatti è in cartellone, dal prossimo 27 novembre uno spettacolo di Henry James, «Giro di vite» dove, fra i protagonisti, spunta anche la Alexander. Farà le prove per lo spettacolo nel confessionale?

Sia Jane Alexander che Maurizio Battista infatti, in caso di arrivo in finale del GF Vip, sarebbero rimasti nella casa almeno fino al 17 dicembre prossimo: lo show del comico romano debutterà il 7 dicembre ad Ancona, mentre lo spettacolo della Alexander debutterà il 27 novembre. Prontamente lo storico teatro Ghione è subito corso ai ripari: sulla nuova programmazione della sala capitolina al posto di Jane Alexander è apparsa l'attrice Romina Mondello. Caso chiuso?

