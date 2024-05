Gigi D'Agostino a Verissimo: «La malattia? Un dolore atroce. Ho ancora paura»

Gigi D'Agostino è ospite per la prima volta a Verissimo. Il dj simbolo della musica dance ripercorre la sua carriera, dall'infanzia con due genitori severi alla pausa per la malattia. «La passione per la musica non è iniziata in un momento determinato. Mi iscrissi a una scuola di danza, poi in discoteca nacque l'amore per il mondo dei dj. Iniziai a lavorare alle feste di compleanno, poi qualche discografico iniziò a chiamarmi dopo 8-9 anni».

Dopo aver scoperto «il grande male», D'Agostino aveva annunciato una pausa dalle scene: «Ho ancora paura, che possa riaccadere.

Ho vissuto qualcosa venuto dal nulla che non mi aspettavo. Ho vissuto un dolore atroce, vivevo solo aspettando che arrivasse la sera».

«Nel 1998 ho vissuto cose terribili nella mia vita che vorrei non ricordare. Quest'anno tre dei miei successi scritti al tempo compiono proprio 25 anni. Parliamo di una storia d'amore finita con strascichi nei tribunali», racconta. Ma l'amore non sembra aver mai abbandonato la vita del dj: «In una storia d'amore ci deve essere armonia e oggi per me c'è tanta armonia, oggi è bellissimo».

Gigi D'Agostino, la malattia

Il 17 dicembre del 2017 Gigi D'Agostino annuncia sui social di essere affetto da una grave malattia. Il dj e producer, pur non specificando di quale patologia si trattasse, su Facebook e Instagram ha raccontato senza filtri tutta la sua sofferenza: «Purtroppo da alcuni mesi sto combattendo contro un grave male che mi ha colpito in modo aggressivo. È un dolore costante, non mi dà pace. La sofferenza mi consuma, mi ha reso molto debole, ma continuo a lottare. Spero di trovare un pochino di sollievo». L'artista, simbolo della musica dance anni '90 e 2000, ha voluto ringraziare i suoi fan per l'affetto dimostratogli in questo momento così difficile: «Grazie per tutti i messaggi di auguri che mi state inviando oggi... Mi trasmettono tanta forza, mi scaldano il cuore». Poi, lo scorso 8 dicembre, con un altro post, il dj ha tranquillizzato il suo pubblico, che nel corso di questi anni è sempre rimasto molto legato all'artista, organizzando anche flash mob ed eventi in suo supporto: «Va molto meglio, grazie», ha scritto rispondendo a Dj Ralf tra i commenti del selfie in bianco e nero postato su Instagram. Un primo piano accompagnato da un semplice: «Buonasera», sufficiente per riunire tutti i suoi fan. «Che bello vederti, spero tu stia bene», il tenore dei messaggi. E ancora: «Si può considerare un regalo di Natale anticipato».