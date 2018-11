Grande Fratello Vip 2018: serata di scontri prima Monte ed Elia, poi la Monsè e la Marchesa

L'ottava puntata del Grande Fratello Vip 2018 è stata ricca di scontri. Tanti i faccia a faccia con Elia protagonista, lo scontro più duro quello tra Fongaro e Francesco Monte. Ma non sono state da meno nemmeno la Marchesa e Maria Monsè eliminata della puntata. Giovedì prossimo nuova puntata speciale, in nomination finiscono: Benedetta Mazza, Walter Nudo, Fabio Basile e Ivan Cattaneo.

01.05 Televoto aperto ma cambia la domanda, non è più "Chi volete eliminare", ma "Chi volete salvare". Appuntamento a giovedì 8 novembre

00.58 Giulia Salemi e Martina sono salve. Al televoto vanno Benedetta, Walter, Fabio e Ivan.

00.53 Si torna alle nomination. Andrea, Francesco, Lory, Le Donatella e Stefano devono decidere le due coppie più votate da mandare al televoto.

00.46 Alessandro cecchi Paone in settimana ha avuto un crollo in cui ha letteralmente disegnato la sua vita. Prima parla della morte del nonno, poi l'incontro con l'ex compagna Cristina, poi la scoperta dell'omosessualità «lì ho capito che la mia vita cambiava» attraverso l'amore per quello che credeva solo un amico. Infine il desiderio di volere un amore per tutta la vita.

00.28 In studio Maria Monsè uscita con il 52% . Si torna a parlare dell'ossessione della Monsè per la Marchesa. Ovviamente non si arriva ad un punto, perchè la Marchesa si prende la scena. Signorini la stuzzica «Marchesa procederà contro di lei?» «Non potrei mai procedere contro il nulla».

00.15 La situazione sentimentale di Walter Nudo sta molto al cuore al Grande Fratello. Per sua ammissione Nudo è in astinenza da oltre un anno, per questo motivo la Blasi lancia l'hashtag #unadonnapernudo , volano perfetto per l'ingresso di Francesca Cipriani giovedì prossimo.

00.09 Stefano Sala in Mistery room, c'è una sorpresa per lui: un pacco mandato direttamente dalla figlia Buby e un video messaggio della mamma. Stefano scoppia in lacrime «mia figlia è il motivo per cui sono qui. E' tutta la mia vita».

00.08 Benedetta e Walter, Fabio e Ivan, Giulia Salemi e Martina sono le coppie in teoria candidate ad uscire, ma non tutto è come sembra.



00.04 Alessandro, Ela e Jane che sono gli immuni possono vendicarsi scegliendo chi mandare in sfida: Ela contro Benedetta sceglie Walter. Jane sceglie Ivan come sfidante di Fabio, mentre Alessandro sceglie di schierare contro la Salemi Martina.

23.48 Concorrenti freezati, a sorpresa entra Mario il papà della Salemi - che è uguale a Signorini - somiglianza che anche la Blasi e SIgnorini riscontrano.

23.45 Signorini: «non potete innervosirvi se vogliamo sapere di voi, siete al Grande Fratello se volevate la privacy ve ne stavate a casa vostra». Applausi del pubblico. Monte e la Salemi ammettono di essersi baciati «Lasciatemi lavorare», scherza Giulia.

23.34 Si torna a parlare della coppia Francesco Monte - Giulia Salemi: i due, nonostante l'attrazione reciproca, non riescono a trovare la giusta serenità per andare oltre l'amicizia. Alfonso attacca sia Giulia definendola «un tappetino» che Monte «se non sei interessato a Giulia lasciala stare e non la illudere». Monte è infastidito

23.22 Dopo tutta questa tensione momento realx in dark room. In palio una notte in suite.

23.11 Benedetta, Fabio e Giulia Salemi in piedi. Fabio aveva scelto Maria, ma deve cambiare e fa quello di Jane. I tre vip scelti sono immuni.

23.01 Tutti i vip vengono invitati ad andare in Caverna, tutti tranne Francesco Monte. Entra Elia. «Pensavi di esserti liberato di me?» fa il suo esordio Elia, «In realtà non ti ho proprio pensato» ribatte Monte. Elia accusa Francesco di utilizzare a sua discrezione l'essere uomo del sud solo quando gli conviene. Parte un litigio senza risoluzione. Elia sta per uscire e Signorini lo incita: «raggiungi jane invece di stare lì con Monte», all'improvviso Elia si ricorda di Jane e si precipita verso la porta della caverna. Jane è ovviamente in lacrime, Elia non pervenuto. Il GF non li fa incontrare.

22.50 Cecchi Paone rientra in casa. Anche Elia rientra in casa per un faccia a faccia con Francesco Monte, la Blasi lo redarguisce : «prima di entrare spegni il telefono magari», il modello si stava facendo un selfie.

22.33 Dopo le urla della MOnsè è il momento delle emozioni. Walter Nudo è in confessionale e riceve a sorpresa un video dei suoi figli: «Mi mancano molto». Ma le sorpese non finiscono qui. In diretta Skype da Monaco c'è il figlio Martin e da San Pietroburgo il figlio Elvis. Il Gf si diverte a scherzare con lui interrompendo il collegamento. I figli di Nudo sono entrambi ballerini classici professionisti.

22.29 Il vip che deve abbandonare la casa del Grande Fratello è Maria Monsè. Cecchi Paone è ancora in gioco.

22.26 Ora è il turno della Marchesa fare il faccia a faccia «ha avuto la porzione di visibilità grazie a me. Nessuno cambia semmai peggiora, quindi con lei è tempo perso». «Questa donna dopo che ha detto una marea di bugie», ma la Marchesa non la fa parlare. Per la povera Monsè è una fine annunciata.

22.21 Elia è propnto per il faccia a faccia con Cecchi Paone «Sei riuscito a farmi fare un processo, mi hai dato del razzista, del cretino, hai citato il figlio di Jane e non avresti dovuto. Violando anche i limiti del buon gusto. Sei stato una delusione, pensavo di trovare in te una figura di riferimento e invece mi sbagliavo». Cecchi Paone preferisce non rispondere «ho già chiarito tutto con Jane». Interviene la Monsè «non è verò niente di quello che dice Alessandro».

22.19 «Dopo 18 anni ho fatto la pace con il Grande Fratello, mi dispiacerebbe uscire», ammette Cecchi Paone. «Anche a me dispiacerebbe uscire»

22.13 Maria e Alessandro salutano tutti e vanno in studio dove scopriranno il verdetto del pubblico. Non sanno però che ad attenderli ci saranno anche la Marchesa ed Elia per unnuovo faccia a faccia.

22.10 Ennesimo video con le liti tra la Monsè e Cecchi Paone. Pietra dello scandalo questa volta le dichiarazioni di Cecchi Paone sulla figlia della Monsè Perla: «E’ un’attrice nana ». Per la Monsè è un'offesa razzista. Sial la Blasi che Signorini dallo studio difendono Alessandro. Si chiude il tevoto.

22.03 Entra la Marchesa in studio in difesa di Cecchi Paone e ovviamente contro Maria Monsè

21.55 Benedetta, Fabio e Giulia Salemi vengono invitati da Ilary ad andare nella stanza dei led. Sono gli unici a non essere mai andati al televoto. Devono fare tre nomi, uno a testa, che li renderà immuni, ma ovviamente questo loro non lo sanno. Benedetta nomina Ela, Fabio Maria, Giulia Alessandro.

21.48 Cecchi Paone e Maria Monsè in nomination tra chiarimenti e litigi.

21.47 Ufficializzata la puntata speciale di giovedì 8 novembre

21.43 Con la clip riassuntiva della settimana inizia ufficialmente la puntata del Grande Fratello Vip.

Dopo un mese di lontanza, Nudo potrà rivedere gli amatissimi figli, ma le emozioni non finiscono qui. Sicuramente ci sarà spazio per parlare della serata in suite tra Francesco Monte e Giulia Salemi che proseguono tra alti e bassi la loro relazione. Infine le nuove nomination con i concorrenti che verranno eliminati nella puntata speciale di giovedì 8 novembre.



