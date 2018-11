Enrico Papi: «Il mio record? Fare programmi originali. Mediaset sbaglia a rifare "la Pupa e il secchione"»

Il suo record? «Essere sposato da 20 anni, che poi più che un record è una perversione».

Enrico Papi, 53 anni ma sentirsene sempre 20, due figli, una vita passata tra Miami e Roma, un record professionale in realtà ce l'ha già: in 30 anni di carriera ha girovagato per tutte le reti televisive riscuotendo sempre successo: «In Rai sono nato giovanissimo, Mediaset è per me una seconda famiglia. E ora a Tv8 ho trovato una rete giovane dove c'è voglia di sperimentare. Alla mia età e dopo tanti programmi sentivo il bisogno di qualcosa di nuovo».

E allora eccolo alla prova con La notte dei record, lo show con cui per quattro domeniche (la prossima sarà domenica 2 dicembre) alle 21.15 su Tv8 si destreggia con uomini, donne e bambini che hanno una sola ambizione: essere i migliori al mondo. «Oggi è di moda partecipare ai talent per diventare famosi, per iniziare o per rilanciare una carriera. Ma questo è il talent dei talent. Nel senso che chi partecipa alla Notte dei record non vuole diventare famoso per entrare a fare parte del mondo dello spettacolo, ma stabilire un record per essere annotato nel famoso libero dei Guinnes, tra i più venduti al mondo». Ospite fisso del programma “Mr Cherry” Yoshitake, che con quasi 50 Guinness World Records conquistati e 18 tuttora detenuti, è il giapponese che vanta più record al mondo.

Adrenalina pura. ma anche allenamenti, diete particolari, mesi di preparazione.



Ha dichiarato che i record possono essere realizzati da tutti, lei ad esempio che sa fare?

«Ricordate Fonzie che metteva una monetina sul gomito e la prendeva al volo con la mano? Io sono bravissimo a farlo, volevo partecipare al programma ma i giudici mi hanno detto: lo devi fare con 50 monete. Ho lasciato perdere, sono troppo severi».

Un recordman che l'ha stupito?

«Tantissimi, c'è un'atleta paralimpico sulla sedia a rotelle ad esempio che si è inventato un record per realizzare il sogno del figlio di 6 anni: si arrampica su una fune a 8 metri di altezza e volteggia per un minuto».

Lei è uno dei volti più amati di Tv8, perché i suoi programmi piacciono?

«il pubblico ha bisogno di vedere conduttori che si mettono in gioco e io scelgo sempre format dove la conduzione deve essere al centro del programma».

A questo proposito si dice che Mediaset rifarà "la Pupa e il secchione" con Simona Ventura

«Spero proprio di no. La pupa e il secchione era un'idea mia e di Simona Ercolani. Rifarlo vuol dire copiare un programma che ha il mio volto, come Sarabanda. Mediaset potrebbe fare nuovi format, perchè rifare una cosa che è mia e magari avere un insuccesso».



E' vero che avevano chiesto a lei di condurlo?

«Si mi hanno cercato ma ora io lavoro per un'altra rete. Sto bene su Sky, un'azienda che mi fa fare quello che mi piace».

E se Mediaset la chiamasse per condurre un reality?

«Mi piacerebbe moto condurre un reality tipo l'Isola dei Famosi, magari lo facciamo su Tv8».



