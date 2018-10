Elia Fongaro, lite furiosa con la Marchesa d'Aragona: «Ora è diventata estetista»

Elia Fongaro contro la Marchesa Daniela Del Secco d’Aragona: poche ore fa nella casa del Grande Fratello Vip l’ex ‘velino’ ha avuto una secca discussione con la Marchesa, dopo una battuta non gradita da quest’ultima. Tutto parte da un saluto ‘giovanile’, un cinque con manina ballerina dato dalla Marchesa a Stefano Sala, scena davanti alla quale Elia ironizza.

LEGGI ANCHE Marchesa d'Aragona, proposta hot a Walter Nudo: «Vuoi dormire con me?»

«Ora non è più marchesa, è diventata estetista, estetista d’Aragona», ha scherzato Fongaro, scatenando la reazione di Daniela: «Non parlare a vanvera, stai zitto - le sue parole - Dovrei prenderla alla leggera? Prendila con le cose tue non con le mie, non lo consento questo. Non sopporto le mancanze di rispetto». La discussione va avanti per diversi minuti, con Elia che continua a ripetere che la sua era solo una battuta, mentre la Marchesa sbotta: «Ecco perché non può vederti nessuno».



Ultimo aggiornamento: 20:18

© RIPRODUZIONE RISERVATA