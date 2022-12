Prima della Scala, da Giorgia Meloni a Ursula von der Leyen: chi ci sarà alla cerimonia di apertura di domani

Grande fermento per l'appuntamento culturale della Prima della Scala. Domani 7 dicembre al Sant'Ambrogio di Milano andrà in scena Boris Godunov, il capolavoro di Modest Musorgskij proposto nella sua prima versione in sette scene.

Il palco reale è diventato un vero e proprio caso diplomatico, tutti vogliono esserci e quest'anno si rischia l'overbooking. I tantissimi autorevoli ospiti, insieme ai loro accompagnatori stanno mettendo a dura prova la première che aprirà la stagione del piu' importante teatro lirico italiano. È il rito milanese che quest’anno, dopo le restrizioni, torna alla sua formula tradizionale, con proiezioni in tutta la città, caccia all'invito e cena di gala.

Il maestro Chailly presenta l'opera che il 7 dicembre inaugura La Scala: «È vero, Boris Godunov fa paura: mette a nudo il potere»

Prima della Scala, la cerimonia di apertura a rischio overbooking

Dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella alla Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, passando per Ursula von der Leyen, Presidente della Commissione Europea sono divestri gli illustri ospiti attesi domani al teatro di Sant'Ambrogio. Per la Prima della Scala si attendono anche il Presidente del Senato Ignazio La Russa, il Presidente della Camera Lorenzo Fontana e diversi ministri della Repubblica Italiana.

Un parterre di tutto rispetto a cui adesso gli addetti ai lavori dovranno trovare la giusta collocazione, per questo motivo è previsto oggi, alla vigilia dell’evento di gala più importante della stagione, un sopralluogo.

La composizione del Teatro

L'ex palco reale della Scala, in base alla piantina, è difatti composto da quattro file di sedie: la prima formata da quattro posti, con la possibilità di inserire una poltrona extra (come successo in passato per le cerimonie che hanno visto la presenze di alcuni pontefici, da Papa Giovanni XXII fino a Papa Giovanni Paolo II).

Questa fila, di norma, spetta ai Capi di Stato o di Governo, ai reali e al Sindaco di Milano. La seconda fila (dove di solito hanno il posto il Presidente della Regione e gli eventuali ministri) e la terza fila sono composte da sei sedie ciascuna, tre per ogni lato, mentre nella quarta ci sono solo due sedie.

Ai nomi illustri bisogna aggiungere anche gli eventuali accompagnatori. Negli anni scorsi, ad esempio il presidente Mattarella era sempre accompagnato dalla figlia Laura.

Sergio Mattarella e Ursula von der Leyen: gli appuntamenti di domani

A leggere le agende dei politici quello che sappiamo è che Ursula von der Leyen e Sergio Mattarella si incontreranno prima dello spettacolo in programma alla Scala: entrambi sono stati invitati infatti presso l’Università Bocconi per partecipare alla cerimonia di saluto di Mario Monti che passerà il testimone ad Andrea Sirone. I due, successivamente, avranno un colloquio in Prefettura a Milano, a cui seguirà anche un pranzo.

Trama dell'opera

L’opera trasmessa per l'apertura de La Scala sarà La lirica Boris Godunov che è una delle pietre miliari della scuola russa ottocentesca, basata sul dramma omonimo di Aleksandr Sergeevič Puškin e sulla Storia dello Stato Russo di Nikolaj Michajlovič Karamzin. Racconta il periodo dei torbidi, ovvero un periodo di interregno, guerre e disordini che ha avuto luogo tra la fine del 1598 e il 1613 in Russia. Al centro della narrazione vi è Boris Godunov, che diventa Zar di tutte le Russie dopo l’uccisione in circostanze misteriose del legittimo erede al trono, lo Zarevic Dmitrij Ivanovič, figlio di Ivan il Terribile. Nonostante i suoi sforzi di governare in maniera umana, la Russia precipita presto nel caos e nella povertà. Un giovane monaco, Grigorij, si fa passare per lo Zarevic Dmitrij – diventando così il falso Dmitrij – e riesce a sposare Marina Mniszech, una nobile della Polonia; quindi organizza l’invasione della Russia da parte delle truppe polacche. Boris Godunov, assillato da sensi di colpa e in preda ad allucinazioni, precipita nella follia e muore.

Una decisione chiara. Per questa Prima, la Scala ha scelto un’opera russa, in aperto contrasto con la tendenza alla cancellazione della cultura di un Paese ormai ridotto dal suo Presidente a essere l’emblema stesso della violenza.

La scelta dell'opera russa

La coscienza opposta al potere e la forza della verità contro la censura. Ma anche la colpa individuale e le sue inevitabili conseguenze. È il messaggio della rilettura di 'Boris Godunov', il capolavoro ottocentesco del compositore russo Modest Musorgski, nel nuovo allestimento per la Prima della Scala, che inaugura la stagione 2022/2023 del Teatro milanese. Diretta dal maestro Riccardo Chailly, con la regia di Kasper Holten, le scenografie disegnate da Es Devlin, e il basso russo Ildar Abdrazakov nei panni del protagonista, lo Zar di tutte le Russie, il dramma ambientato tra il 1598 e il 1605 è un titolo ricorrente delle stagioni scaligere, sin dalla prima italiana del 1909 voluta da Arturo Toscanini (ma diretta da Edoardo Vitale), e mercoledì 7 dicembre torna in scena con la versione primigenia del 1869, il cosiddetto 'Ur-Boris', che sgomentò i contemporanei per i tratti innovativi e realistici tanto dal punto di vista drammaturgico quanto da quello musicale. «Tre anni fa eravamo seduti con Chailly e pensavamo che fosse il tempo di uscire un pò dalle abitudini... ci siamo chiesti cosa potevamo fare e parlando siamo tornati sul 'Boris Godunov' che ha una lunga storia alla Scala. Adoro questo spettacolo, è tra i miei più amati ed è uno dei miei migliori, se penso che mancano ancora due settimane. Vorrei che fosse già la Prima», ha detto il sovrintendente del Teatro alla Scala, Dominique Meyer. Interpreti delle parti principali sono, oltre ad Ildar Abdrazakov alla sua sesta Prima al Piermarini, anche Ain Anger come Pimen, Stanislav Tromov come Varlaam, Dmitry Golovnin come Grigorij e Norbert Ernst come Šujskij, mentre Lilly Jørstad è Fëdor. Il Coro del Teatro alla Scala è diretto dal maestro Alberto Malazzi dal regista Kasper Holten e dal suo team creativo.

Il #BorisGodunov inaugura la stagione del @teatroallascala: con la direzione di Riccardo Chailly, la regia di Kasper Holten e con un cast capitanato da Ildar Abdrazakov.

Il #7dicembre alle 17:45 in diretta su @RaiUno e @Radio3tweet➡️https://t.co/ueVG4DUiOe#PrimaScala @RaiCultura pic.twitter.com/QrBCGQy34G — Ufficio Stampa Rai (@Raiofficialnews) November 30, 2022

Chi conduce e dove vederla

L’opera inaugurale della Scala di Milano va in scena mercoledì 7 dicembre 2022 dalle 17:45 e in diretta su Rai 1. L’evento sarà possibile seguirlo su Rai 1 in alta definizione a partire dalle 17:45 con la conduzione di Bruno Vespa, Milly Carlucci e con collegamenti di Serena Scorzoni dal foyer. Per Radio 3 seguiranno la diretta Gaia Varon e Oreste Bossini. La regia televisiva è affidata ad Arnalda Canali. La diretta streaming si potrà seguire su Rai Play che metterà a disposizione il live di Rai 1. Sulla piattaforma streaming è possibile recuperare la prima alla scala per 15 giorni dopo la prima.