Maurizio Battista da record al teatro Olimpico, nuove repliche per lo show “30 anni e non li dimostra”

Maurizio Battista fa il record di presenze con il suo ultimo spettacolo che ripercorre la carriera: «30 anni e non li dimostra». Lo show, al teatro Olimpico dal 10 dicembre al 12 gennaio, ha totalizzato oltre 37mila spettatori, tanto da dover prevedere un’altra settimana di repliche dal 9 al 14 giugno.

Lo stesso spettacolo, una volta terminata la trionfale presenza a Roma, girerà poi i maggiori teatri italiani fino a giungere a New York a settembre dove è atteso dalla numerosa comunità italiana. Maurizio Battista sarà poi protagonista di altre 4 prime serate su Rai2, prodotte da Ballandi, che andranno in onda a febbraio dal titlo " I sogni son desideri".



Stasera in tv: Maurizio Battista su Rai1 con "Natale a casa Battista"



Ultimo aggiornamento: 14:50

