Tra Livermore e Zingaretti, la lunga estate di Siracusa

Sarà Davide Livermore, che ha firmato l'allestimento di Attila per l'inaugurazione della Scala, a curare la regia di

Elena

di Euripide, tragedia che insieme a

Le Troiane

dirette da Muriel Mayette sarà in scena quest'anno al teatro greco di Siracusa, dal 9 maggio al 6 luglio, per le rappresentazioni classiche curate dalla Fondazione Inda. Completa il cartellone la commedia Lisistrata di Aristofane che sarà curata da Tullio Solenghi, regista e attore in scena.

Donne e guerra

è il filo conduttore della stagione 2019.



E l'attore Luca Zingaretti sarà tra i protagonisti degli eventi collaterali del nuovo cartellone. Il primo luglio Zingaretti legge

La Sirena

dal racconto Lighea di Giuseppe Tomasi di Lampedusa. Uno spettacolo diretto e interpretato dall'attore che ha dato il volto al commissario Montalbano, con le musiche composte da Germano Mazzocchetti, ed eseguite dal vivo da Fabio

Ceccarelli.



Quest'anno la Fondazione Inda ha scelto per l'immagine del

cartellone il dipinto Elena dell'artista Umberto Passeretti, mentre per le tre produzioni della stagione - Le Troiane, Elena, Lisistrata - sono stati scelti tre scatti del fotografo Matteo Basile.

«Il dramma antico lancia una sfida etica, sociale ed intellettuale - commenta Mariarita Sgarlata, consigliere delegato della Fondazione -. Le tre opere sono impregnate di un forte antimilitarismo e mettono al centro immense personalità femminili le cui voci arrivano chiare fino a noi per gridare che le donne sono le prime vittime di ogni conflitto».



«La 55ma stagione vuole rappresentare un rilancio del progetto che fa di Siracusa una Città-Teatro come poche al mondo, con l'obiettivo di farne un riferimento internazionale del Teatro antico al tempo del Presente - dice il sovrintendente Antonio Calbi -. La stagione 2019 offre un palinsesto articolato in spettacoli, eventi speciali, musica, danza, esposizioni, contribuendo a fare di Siracusa una cittadella delle arti, dei saperi, della conoscenza, dove incontrarsi, dialogare, condividere emozioni e riflessioni».

