Da Franceschini via alla nomina di Marina Valensise nel cda del Dramma Antico

Il ministro dei Beni Culturale del turismo, Dario Franceschini , «ha avviato le procedure per nominare Marina Valensise come consigliere delegato nel Consiglio di Amministrazione del Dramma Antico ». Lo comunica il Mibact Marina Valensise, editorialista del Messaggero e già collaboratore del Foglio, ha diretto l'Istituto italiano di Cultura di Parigi dal 2012 al 2016. È stata capo della segreteria particolare del Ministro per i beni culturali e ambientali Alberto Ronchey.L'Istituto Nazionale per il Dramma Antico «dal 1913 mette in scena tra maggio e luglio nel Teatro greco di Siracusa gli spettacoli della tragedia e della commedia classiche interpretati dai più grandi artisti nel panorama nazionale e internazionale. La designazione verrà inviata alle commissioni cultura di Camera e Senato per il parere consultivo», spiegano al Mibact.