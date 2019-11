Il sovrintendente del Comunale di Bologna Macciardi eletto vicepresidente dell'Anfols

Fulvio Macciardi, sovrintendente del Teatro Comunale di Bologna, è stato eletto ieri a Roma, presso la sede dell’Agis, vicepresidente dell’Anfols, l’associazione che raccoglie le Fondazioni lirico-sinfoniche italiane guidata dal sovrintendente del Teatro Massimo di Palermo, Francesco Giambrone.



Nato a Milano, Fulvio Macciardi ha svolto per anni un’ampia attività musicale come violinista, esibendosi su numerosi palcoscenici nazionali e internazionali, prima di passare, a partire dal 2004 presso il Teatro Verdi di Trieste, ad occuparsi della gestione artistica di teatri d’opera.



La sua collaborazione con il Teatro Comunale di Bologna è cominciata nel 2008, dove ha ricoperto dapprima la carica di Direttore dell'Area Artistica per diventare poi, nel 2015, Direttore Generale. Nel dicembre 2017 la sua nomina a sovrintendente.



Nel ringraziare i componenti dell’Assemblea per l’elezione al ruolo di vicepresidente, Macciardi ha sottolineato la necessità, da parte dell’Associazione

di rafforzare sempre più il rapporto di collaborazione con le istituzioni governative, al fine di valorizzare il settore della lirica italiana, eccellenza riconosciuta in tutto il mondo

.

© RIPRODUZIONE RISERVATA