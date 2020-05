La lirica in televisione: un accordo tra Rai Cultura e Anfols

Nasce da una collaborazione tra Anfols (Associazione Nazionale Fondazioni Lirico- Sinfoniche) e Rai Cultura il viaggio musicale nei grandi teatri d’opera italiani in programma su Rai5 da giugno a dicembre.



A partire dal primo giugno, tutti i giorni - dal lunedì al venerdì alle 10 del mattino, e il mercoledì anche in prima serata alle 21.15 - andrà in onda una scelta di spettacoli, in molti casi storici e recuperati con un approfondito lavoro di ricerca negli archivi della Rai e dei teatri stessi, in altri casi messi in scena recentemente e proposti per la prima volta in TV.

Sono particolarmente soddisfatto di questa importante collaborazione con Rai Cultura

dice il Presidente dell’Anfols Francesco Giambrone.

Questo ciclo di spettacoli che nei prossimi sei mesi presenterà le più importanti e prestigiose produzioni di tutte le fondazioni lirico-sinfoniche italiane rappresenta una preziosa occasione di promozione del sistema Paese che rimette al centro della programmazione Rai quel prezioso e inestimabile patrimonio che è rappresentato dal grande melodramma di cui le Fondazioni lirico-sinfoniche sono depositarie. I grandi teatri d’opera italiani e la Rai confermano così la loro insostituibile funzione di servizio pubblico, e il loro incontro nel segno della grande musica contribuirà alla diffusione e alla promozione di quella preziosa parte del nostro patrimonio culturale che è il teatro musicale, elemento fondante e riconosciuto internazionalmente della identità del nostro Paese

.



Il ciclo si apre con un focus sul Teatro dell’Opera di Roma e proseguirà nelle settimane successive con il Maggio Musicale Fiorentino, il San Carlo di Napoli, il Regio di Torino, l’Arena di Verona, il Teatro Massimo di Palermo (dal 7 al 18 settembre), il Comunale di Bologna, la Fenice di Venezia, il Carlo Felice di Genova, il Petruzzelli di Bari, il Verdi di Trieste e il Lirico di Cagliari. I dettagli del palinsesto saranno disponibili sui canali di informazione della Rai.

