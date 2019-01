Dal 16 al 20 gennaio all'India lo spettacolo “Famiglia” di Valentina Esposito con Marcello Fonte e i detenuti-attori

Dal 16 al 20 gennaio al Teatro India va in scena lo spettacolo

Famiglia

della regista Valentina Esposito, fondatrice della factory Fort Apache Cinema Teatro, un progetto teatrale rivolto a detenuti ed ex detenuti per il loro inserimento nel sistema spettacolo. Dal 2014 la Fact fornisce agli aspiranti attori gli strumenti per intraprendere una strada nel mondo del professionismo teatrale e cinematografico, attivando collaborazioni con registi come Francesca Comencini, Claudio Caligari, Stefano Sollima, Sidney Sibilia, Daniele Luchetti, Valerio Mastandrea, Marco Ponti e Matteo Garrone (che ha trovato nel volto di Marcello Fonte quello del suo Dogman).



Insieme a Fonte, sono tanti gli attori (ex detenuti e non) che danno vita all'esperienza di Fact: Alessandro Bernardini, Christian Cavorso, Chiara Cavalieri, Matteo Cateni, Viola Centi, Alessandro Forcinelli, Gabriella Indolfi, Piero Piccinin, Giancarlo Porcacchia, Fabio Rizzuto, Edoardo Timmi e Cristina Vagnoli, tutti interpreti sul palcoscenico del Teatro India di uno spettacolo che prova a scandagliare l’anima di uomini che nei lunghi anni di reclusione hanno sofferto per gli affetti lontani per gli amori perduti, e si trovano ora a tentare una ricostruzione emotiva tra rivendicazioni e ribellioni. Nella pièce della Esposito, il matrimonio dell’ultima e unica figlia femmina di una numerosa famiglia tutta al maschile, diventa pretesto per riunire tre generazioni di persone legate da antichi dolori e irrisolte incomprensioni.

