Il Teatro della Toscana celebra il "Dantedì" e la Giornata mondiale del teatro: gli appuntamenti

In occasione dei 700 anni dalla morte di Dante Alighieri, la Fondazione Teatro della Toscana celebra il "Dantedì" con Nuda Voce, a cura del Centro di Avviamento all’Espressione. Si tratta di un evento in streaming che si terrà il 25 e 26 marzo, in onda alle 21 sui canali social del Teatro della Pergola. Sei poeti, coordinati da Sauro Albisani, leggeranno la Divina Commedia e alcune loro composizioni negli spazi simbolo della Pergola di Firenze, la città che ha dato i natali al poeta fiorentino, ritenuto la massima espressione della poesia e della lingua italiana. La mattina del 25 marzo invece, alle 11, in occasione del restauro del cenotafio di Dante nella Basilica di Santa Croce, il Teatro della Toscana è simbolicamente presente con Monica Guerritore che leggerà alcune terzine tratte dal I canto dell’Inferno e dal XXXIV canto del Purgatorio. Il 25, 26 e 27 marzo tornano le Consultazioni poetiche e musicali, progetto in partenariato con il Théâtre de la Ville di Parigi.

APPROFONDIMENTI LIRICA Teatro San Carlo di Napoli: altre 12 settimane di cassa integrazione,... L'EVENTO A Caprarola "Oro Festival": incontri con Serena Dandini,... L'EVENTO Zaide in prima tv: lo spettacolo dell'Opera di Roma su Rai5... L'EVENTO Salome alla Scala, regia di Michieletto: prima nuova produzione dopo...

Roma, via alle celebrazioni per Dante tra tour, spettacoli e murales: dalla "casa" romana alle grotte

Gli appuntamenti

Tre attori e due musicisti saranno a disposizione in veste di "medici" per offrire un "consulto" e una "prescrizione per l’animo" a chiunque lo vorrà. Le Consultazioni sono gratuite e aperte a tutti e si svolgeranno al telefono dalle ore 17 alle ore 19. Ogni "consulto" ha una durata di 20 minuti circa. Il 27 marzo, per la Giornata Mondiale del Teatro 2021, la Fondazione Teatro della Toscana riapre "virtualmente" le porte del Teatro della Pergola di Firenze, del Teatro Era di Pontedera e del Teatro Studio ‘Mila Pieralli’ di Scandicci. Istituita 60 anni fa, nel 1961, è l’occasione per tornare a riflettere nuovamente sul ruolo attivo che il teatro e tutti i suoi spazi ricoprono all'interno della nostra cultura.

Covid, come trasmettono il talk show? Così, a distanza di plexiglass si va comunque in onda

Le dichiarazioni

«A un anno dall’insorgere della pandemia - dichiara Tommaso Sacchi, presidente della Fondazione Teatro della Toscana - è ancora una profonda ferita la chiusura dei nostri luoghi di cultura. Dietro questi portoni chiusi ci sono attori, tecnici e professionisti che non hanno smesso un solo giorno di lavorare e creare per il bene del teatro. Avremmo voluto festeggiare Dante e la Giornata Mondiale del Teatro, due date così ravvicinate e ponte temporale tra due simboli della cultura e del sapere universali, in maniera completamente diversa, ma siamo certi che appena le condizioni sanitarie lo permetteranno potremo davvero riaprire le porte delle nostre sale e riappropriarci della bellezza salvifica e dell’umanità racchiuse in uno spettacolo dal vivo», così il presidente della Fondazione Teatro della Toscana.

Le date

«In un’epoca incerta come quella che stiamo vivendo, lo spettacolo dal vivo costituisce uno dei pochi avamposti di una realtà fatta di carne e ossa: lo dimostrano bene il Dantedì e la Giornata Mondiale del Teatro per come li abbiamo pensati e realizzati nel palinsesto di attività della Fondazione Teatro della Toscana – dichiara il Direttore artistico Stefano Accorsi – continuiamo a sperare che, insieme alle dichiarazioni di intenti espresse anche in seguito all’iniziativa di Unita Facciamo luce sul teatro del 22 febbraio scorso, le Istituzioni, in accordo con tutte le parti sociali coinvolte, sapranno farsi carico di un tema così complesso e articolato come quello della ripartenza dei luoghi della cultura e dello spettacolo. Dobbiamo fare tesoro di questo periodo, che ha accentuato la tendenza a fare lavoro di squadra. Sono e dobbiamo essere ottimisti».

Nino, mito ciociaro che ha conquistato il cinema del Novecento

«Oggi più di sempre, nel segno di Dante e del Teatro - sostiene Marco Giorgetti, direttore generale del Teatro della Toscana - ci proiettiamo sui solidi ponti costruiti con gli amici di Parigi, Atene, New York, Los Angeles, Oslo, Amsterdam, Madrid, con i quali in tutto questo tempo non abbiamo mai smesso di lavorare, di costruire, di sognare, per praticare ogni spazio possibile di creazione comune sui temi Arte Scienza Educazione Ambiente della Carta 1XI, nati da e con il Théatre de La Ville di Parigi».

Teatro Regio di Parma, Andrea Bocelli canta con la figlia Virginia

«Questa nuova difficoltà - conclude Giorgetti - del tempo presente ci invita a mantenere la parola e a impegnarci insieme in un approccio solidale, al fine di rimanere uniti e di creare le condizioni affinché tutti gli artisti possano continuare a creare e presentare il loro lavoro a un pubblico il più largo possibile, nel rispetto delle regole sanitarie. In questo periodo così particolare, nel quale il potere dell’immaginazione deve poter rimanere in vita per contribuire a costruire un futuro vivibile, insieme noi continueremo a mantenere la parola», così il direttore generale del Teatro della Toscana.

© RIPRODUZIONE RISERVATA