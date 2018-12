Da Don Carlo a Macbeth, un Capodanno con Verdi alla Scala

Il Teatro alla Scala festeggia il Capodanno con un concerto interamente dedicato a Giuseppe Verdi, di cui verranno eseguiti arie e duetti dalle opere

La forza del destino

,

Don Carlo

,

Simon Boccanegra

,

I vespri siciliani

,

Il trovatore

e

Macbeth

.



Sul podio dell’Orchestra dell’Accademia Paolo Carignani, applaudito all’esordio scaligero proprio con le forze dell’Accademia in

Alì Babà

di Cherubini lo scorso settembre, mentre i protagonisti sono tra i cantanti più apprezzati nelle recenti Stagioni scaligere.



Maria José Siri ha conquistato il pubblico del 7 dicembre 2016 come Cio-Cio San in

Madama Butterfly

di Puccini diretta da Riccardo Chailly ed è tornata, sempre come protagonista, in

Francesca da Rimini

di Zandonai diretta da Fabio Luisi; la prossima Stagione la vedrà collaborare nuovamente con Riccardo Chailly per la nuova produzione di

Manon Lescaut

, per la prima volta alla Scala nella prima versione.



La sera di San Silvestro interpreterà da

La forza del destino

l’aria di Leonora “Pace, mio Dio!”, da

Un ballo in maschera

l’aria di Amelia “Ecco l’orrido campo” e il duetto “Teco io sto…!” con il tenore Jorge de León, da

Don Carlo

l’aria “Tu che le vanità”, il duetto “È dessa! …Un detto, un sol” ancora con de León e da

Il trovatore

l’aria e terzetto “Tace la notte” con de León e Simone Piazzola.



Il tenore spagnolo, che alla Scala è stato Radamès in

Aida

diretto da Omer Meir Wellber e Gustavo Dudamel e Turiddu in

Cavalleria rusticana

diretto da Daniel Harding, interpreterà anche le arie “O tu che in seno agli angeli” da

La forza del destino

e “Ah la paterna mano” da

Macbeth

.



Il baritono Simone Piazzola, che alla Scala si è imposto come voce verdiana di riferimento in titoli come

Il trovatore

con Daniele Rustioni,

Don Carlo

con Myung-Whun Chung e

Ernani

con Ádám Fischer, proporrà le arie “Felice ancora io son... per me è giunto… O Carlo ascolta” da

Don Carlo

, “Eri tu” da

Un ballo in maschera

e ancora da

Don Carlo

il duetto “Restate! Presso alla mia persona” con il basso Riccardo Zanellato, che canterà anche “A te l’estremo addio” da

Simon Boccanegra

e “O patria… o tu Palermo” da

I vespri siciliani

.



Completano il programma le ouverture da

La forza del destino

e

I vespri siciliani

e il preludio da

Un ballo in maschera

.

© RIPRODUZIONE RISERVATA